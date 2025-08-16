Pan proteico de atún: la alternativa a las harinas refinadas que te solucionará los desayunos

Son muchas las recetas que nos aparecen por redes sociales a lo largo del día, pero no son tantas las que nos guardamos para probarlas en casa un domingo tontorrón o una noche de verano sin ganas de cocinar. Una de las que sí merece la pena guardar es la de este pan proteico exprés que comparte @mariapespin en sus redes sociales. Un pan a base de atún y huevo muy fácil de preparar en el microondas y perfecto para aquellos que buscan opciones saludables y nutritivas.

Esta receta, que no tiene ningún tipo de misterio, nos regala un pan esponjoso, rico y versátil. Ideal para hacer tostadas o bocadillos en cualquier momento del día: la hora del desayuno, la comida o la cena. Un pan que no contiene ni harina, ni gluten, ni lácteos, ni frutos secos. Pero que, a pesar de su sencillez, es muy saciante, altamente nutritivo y rico en proteínas. Estas moléculas (las proteínas), son fundamentales para nuestro organismo, ya que ayudan a reparar tejidos, producir nuevas células y a fortalecer y mantener los huesos, músculos y piel.

Ingredientes

Para preparar este pan solo necesitas tres ingredientes sencillos y muy accesibles que seguro ya tengas en tu despensa. Para una unidad de pan de atún proteico necesitas:

1 lata de atún al natural

1 huevo

1 pizca de levadura en polvo

Sal y especias al gusto (opcional)

Si quieres darle un sabor aromático, puedes añadir orégano, ajo en polvo, pimentón dulce o pimienta negra.

Paso a paso

1. Mezcla los ingredientes: Pon en un recipiente el atún, el huevo y la levadura. También puedes añadir la sal y las especias al gusto.

2. Bate bien la mezcla: Con la ayuda de una batidora, tritura todos los ingredientes hasta que obtengas una masa uniforme y sin tropezones ni grumos.

3. Pásalo al molde: Vierte la masa en un recipiente apto para el microondas. Asegúrate que la masa quede bien lisa y regular para que al cocinarlo, el pan quede homogéneo.

4. Microondas: Cocina durante aproximadamente 2 minutos y medio a máxima potencia. Dependiendo de tu microondas, puede que necesites ajustar unos segundos.

Así es el resultado

Cuando lo saques del microondas, tendrás un pan de atún tierno y esponjoso, con un sabor suave que combina bien con infinidad de ingredientes. Puedes tostarlo para que tenga una textura más crujiente y rellenarlo con lo que más te guste: aguacate, salmón, pavo, jamón serrano, queso, hummus… ¡lo que se te ocurra!

¿Y lo mejor de esta receta?

Por supuesto, lo mejor de esta preparación es que tardas menos de 5 minutos en cocinar esta deliciosa y saludable alternativa al pan convencional. Además, al no llevar harinas, es apta para dietas low carb, sin gluten o para los quienes buscan reducir los carbohidratos sin renunciar al placer de un buen bocado. Y como el relleno va al gusto de cada uno, es imposible aburrirse del pan de atún proteico.

Perfecto para tener siempre una opción rápida, saciante y nutritiva al alcance. ¿Te animas a probarlo?