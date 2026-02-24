Uñas vampiro: cómo llevar la manicura gótica chic con estilo este 2026

Si te gustan las uñas que no pasan desapercibidas, es probable que ya hayas visto una versión de las llamadas uñas vampiro (o vampire nails, en inglés). Se trata de una tendencia que mezcla estética gótica, sofisticación y un toque dramático, como si tus uñas fueran una extensión del look completo, no solo un detalle más.

Este estilo ha cobrado fuerza en redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, y no es raro verlo también en celebridades sobre la alfombra roja como Kate Hudson en la fiesta previa a los BAFTA 2026.

Kate Hudson | Getty Images

¿Qué son las uñas vampiro?

Las vampire nails son una manicura inspirada en el imaginario gótico con tonos oscuros y saturados: rojo sangre, borgoña profundo, granate, negro con acabado brillante o glossy, y a veces incluso toques metalizados o perlados que les dan dimensión.

No se trata solo de llevar un esmalte oscuro. La clave está en la elección del color con tonos que remiten a la noche, a la sangre o al misterio. La importancia del acabado: pueden ser brillantes, con efecto espejo, translúcidos o con degradados. Además suelen llevarse de forma larga y definida: muchas veces se hacen en forma almendradas o stiletto suave para intensificar la actitud.

Vampire nails | Getty Images

Cómo hacer tus propias vampire nails

Si quieres llevar esta tendencia en casa o en tu próxima visita al salón de belleza, aquí van algunas ideas para lograr este estilo sin complicarte:

1. El rojo oscuro y profundo es la base del estilo. Apuesta por tonos como burdeos o rubí intenso. Perfecto solo o como base para detalles.

2. Degradado: empieza con un tono oscuro en la base y ve degradándolo hacia un rojo más claro o incluso un tono casi transparente en la punta. El efecto es sofisticado y un poco romántico.

3. Toque glossy. Negro intenso con acabado de alto brillo, ideal si quieres algo más dramático y elegante.

4. Detalles metalizados o perlados. Añadir un toque de brillo sutil en forma de líneas finas, puntos o incluso efecto tornasol eleva el look sin restarle ese aura misteriosa.

Ideas para combinar las uñas vampiro con tu estilo

Lo interesante de esta tendencia es que funciona tanto para looks de noche como para estilismos más casuales, si se adapta con elegancia. Aquí van algunas sugerencias:

Con total black: la manicura vampírica potencia aún más un outfit completamente negro.

la manicura vampírica potencia aún más un outfit completamente negro. Con texturas suaves : tejidos como seda, terciopelo o encaje hacen que la manicura resalte como contraste.

: tejidos como seda, terciopelo o encaje hacen que la manicura resalte como contraste. Accesorios metálicos: anillos plateados o dorados intensifican el dramatismo.

anillos plateados o dorados intensifican el dramatismo. Maquillaje en tonos neutros: para equilibrar la fuerza de las uñas, un maquillaje más suave puede ayudar.

Al final, las vampire nails no buscan ser discretas, pero sí pueden ser elegantes y sofisticadas.

Por qué funciona ahora

Como adelantaban las predicciones de Pinterest para 2026, la estética oscura está viviendo un momento muy vivo en moda y belleza. No es solo una tendencia gótica tradicional: se ha reinventado mezclándose con ese aire romántico que tanto nos gusta de la tendencia regencycor, mezclando glamour, nostalgia vintage y actitud moderna.

En redes, este tipo de manicura se ve como una manifestación de estilo propio: no solo un color, sino una forma de expresión. Y quizá por eso ha trascendido temporadas específicas, como en 2024, para quedarse como un clásico renovado, sobre todo durante otoño e invierno, pero también como acento atrevido en cualquier momento del año.