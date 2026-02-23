Protege tu piel del acné con una mascarilla casera de zanahoria y miel

Aunque del acné no se salva casi ninguna etapa de la vida, ni la niñez, ni de adulto, es más común en adolescentes ya que, durante la pubertad, las hormonas aumentan la producción de grasa, también la genética también hace mucho, comer alimentos ultraprocesados, toquetearse mucho la cara o incluso el pasar por situaciones estresantes. Pero, hay una solución natural que es extraordinaria para combatir este problema, sólo necesitas dos alimentos: zanahoria y miel.

La zanahoria es rica en betacarotenos y antioxidantes, que son sustancias que ayudan a calmar la piel y que los granitos no se vuelvan rojos ni tampoco dolorosos ya que reducen la inflamación. Por otro lado, la miel, tiene propiedades antibacterianas e hidratantes que dejan la piel más lisa y ayudan a prevenir granos y espinillas. Y lo más fácil del mundo es la elaboración de la mascarilla, basta con coger una zanahoria grande, rallarla o licuarla y mezclarla con dos cucharadas de miel natural hasta obtener una pasta uniforme.

Mascarilla de zanahoria y miel | iStock

Antes de aplicarla, debes tener la cara limpia, asique retira el maquillaje o los restos que queden con un limpiador facial, lo ideal es que lleves a cabo tu rutina de skincare. Cuando te la pongas, déjala actuar durante quince minutos de reloj, más tarde, retírala con agua tibia. Puedes hacer esta mascarilla una o dos veces por semana dependiendo de como te encuentres y de cómo veas tu piel. Adiós a las impurezas y a los granitos.