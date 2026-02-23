Premios BAFTA 2026: tendencias beauty que marcarán el año en maquillaje y peinados

La alfombra roja de los Premios BAFTA 2026, celebrados anoche en Londres, nos ha adelantado las claves beauty que marcarán el año. En peluquería, las celebrities han apostado por romper con los cánones más rígidos de temporadas anteriores, eligiendo melenas más naturales y peinados sencillos. En maquillaje, la variedad ha sido la gran protagonista: desde intensos smokey eyes hasta pieles prácticamente al natural.

Repasamos los looks más destacados de la noche.

Emma Stone

La actriz apostó por un maquillaje muy equilibrado: eyeliner fino, pestañas largas y labios en tono melocotón rosado, favorecedor para su piel. El cabello, recogido bajo con mechones sueltos enmarcando el rostro, aportaba un aire elegante y relajado.

Emma Stone | Getty Images

Kate Hudson

Deslumbró con una piel luminosa y ligeramente bronceada, acompañada de rubor sutil en las mejillas y pestañas densas para intensificar la mirada. En el cabello, eligió un recogido pulido con raya lateral y volumen en un lado.

Kate Hudson | Gtres

Kate Middleton

La princesa de Gales destacó con un maquillaje centrado en unos smokey eye en tonos marrón, combinado con rubor rosado y labios a juego, creando un look dulce y sofisticado.

Kate Middleton | Getty Images

Monica Bellucci

La modelo y actriz italiana apostó por un flequillo largo desfilado hasta los ojos, que enmarcaba un intenso maquillaje smokey eyes en tonos negros, sofisticado y atemporal.

Monica Bellucci | Gtres

Jessie Buckley

Demostró la versatilidad de la melena corta con un efecto engominado y el mechón delantero peinado hacia arriba y de lado. En maquillaje, optó por labios delineados en marrón nude con rosa suave y ojos naturales con pestañas definidas.

Jessie Buckley | Gtres

Maggie Gyllenhaal

El cabello rizado natural fue una de las grandes tendencias de la gala. La actriz, con corte carré, lo llevó con raya lateral y flequillo ondulado hacia un lado. El maquillaje se centró en un elegante labial rojo intenso.

Maggie Gyllenhaal | Gtres

Teyana Taylor

Apostó por uno de los looks más dramáticos de la noche, con sombras oscuras y pestañas extralargas. Los labios, difuminados con brillo en el centro y contorno marrón rojizo, aportaban dimensión. Completó el look con un pixie muy corto y rizado.

Teyana Taylor | Gtres

Alicia Vikander

Lució un moño alto pulido acompañado de maquillaje efecto buena cara, con rubor no solo en mejillas sino también en la punta de la nariz, una tendencia cada vez más visible en alfombra roja.

Alicia Vikander | Gtres

La cantante sorprendió con uno de los maquillajes más originales, destacando unos labios azules de estética vanguardista. El contraste llegaba con un recogido adornado con varias trenzas de inspiración histórica.

Audrey Nuna | Gtres

Chase Infiniti

La actriz volvió a demostrar su versatilidad con un afro recogido en coleta alta. En maquillaje, apostó por ojos intensamente delineados en negro, también en la línea de agua, un estilo arriesgado que en su caso resultaba muy favorecedor.

Chase Infiniti | Getty Images

Renate Reinsve

Fiel a su estilo natural, lució el cabello suelto con textura sin artificios y un maquillaje muy ligero que respetaba la piel real. Solo añadió labios sutilmente delineados, máscara de pestañas y un eyeliner difuminado.

Renate Reinsve | Getty Images

Rose Byrne

Elegante y sofisticada, llevó su melena midi en un recogido bajo estilo clean look. El maquillaje destacó por ojos intensos en tonos tierra y rubor marcado en mejillas, en armonía con los labios.

Rose Byrne | Getty Images

Otras tendencias beauty destacadas

Tanto Odessa Azion con su corte shaggy como Olivia Cooke con corte recto y flequillo abierto confirmaron el regreso de los rizos naturales, bien hidratados y con volumen propio, alejados de los acabados artificiales de tenacilla.

Odessa Azion y Olivia Cooke | Gtres

Las cejas perfectamente laminadas pierden protagonismo frente a acabados más naturales. Desde las cejas pobladas de Sadie Sink hasta las más claras y discretas de Hannah van der Westhuysen, la tendencia apuesta por respetar la forma natural.

Hannah van der Westhuysen y Sadie Sink | Gtres / Getty Images

¿Cuál fue tu famosa favorita?