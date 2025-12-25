Resaca y mala cara: lo que el alcohol le hace a tu piel (y cómo arreglarlo)

Llega la Navidad y con ella se multiplican las comidas, cenas y brindis con amigos y familia. Es fácil que algún día se nos vaya de las manos y tengamos que afrontar una resaca. Y aunque todos conocemos los síntomas generales —dolor de cabeza, malestar y cansancio—, nuestra piel también se ve afectada.

"La piel también puede sufrir resaca", asegura Raquel González, cosmetóloga y fundadora de Byoode. Al igual que nuestro organismo sufre por el exceso de alcohol, la piel refleja directamente esa sobrecarga: inflamación, rojeces y tono apagado son solo algunos de los signos.

Cómo se refleja la resaca en la piel

Según Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, los signos más visibles de la resaca en el rostro son "inflamación, rojeces y un tono apagado". Esto se debe a que el alcohol provoca picos de glicación que alteran el tejido y producen hinchazón y aspecto cetrino.

La deshidratación es otro efecto inmediato. Al igual que sentimos sed tras una noche de excesos, la piel necesita rehidratarse urgentemente. González y Nieto recomiendan beber abundante agua antes de acostarse y al despertar, además de aplicar cosméticos ricos en ácido hialurónico para recuperar la humedad perdida.

Mujer con resaca | iStock

Qué skincare evitar si tenemos resaca

No todos los cosméticos son adecuados en días de resaca cutánea. Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD, alerta: "Es mejor evitar peelings y activos demasiado potentes, porque la piel necesita calma e hidratación, no más agresión". Ingredientes iluminadores y exfoliantes fuertes pueden aumentar la inflamación y la irritación, por lo que conviene priorizar activos suaves y calmantes.

Rutina anti-resaca para la piel

El primer aliado sigue siendo el agua, pero los expertos recomiendan complementar la hidratación con productos específicos:

Ácido hialurónico: sueros o mascarillas que devuelven la humedad y suavizan la piel.

sueros o mascarillas que devuelven la humedad y suavizan la piel. Activos calmantes: niacinamida y centella asiática reducen inflamación y rojeces.

niacinamida y centella asiática reducen inflamación y rojeces. Iluminadores suaves: péptidos o vitamina C ayudan a devolver el glow sin irritar el rostro.

Piel sana | Pexels

Patricia Garín, directora dermocosmética de Boutijour, termina recordando que aplicar sueros o mascarillas con ácido hialurónico es como "darle de beber a la piel que tanto lo necesita".