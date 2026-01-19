¿Qué se llevará en 2026? Gummymoda, Glamoratti y otras tendencias al alza en Pinterest

Pinterest se ha consolidado como una de las grandes fuentes de inspiración en moda, belleza y estilo de vida. Desde ideas para redecorar la casa hasta referencias de looks o manicuras, esta plataforma refleja lo que nos gusta y también anticipa lo que está por venir. Y precisamente por eso, sus predicciones anuales se han convertido en un termómetro clave para entender las tendencias emergentes.

De cara a 2026, Pinterest ha publicado su informe con las estéticas que, según los datos de búsqueda de sus usuarios, ganarán protagonismo este año. Desde propuestas coloristas y lúdicas como la Gummymoda hasta estéticas más románticas, góticas o aventureras, repasamos las principales apuestas en moda y belleza.

Gummymoda

Es, sin duda, una de las tendencias más llamativas del listado. La estética inspirada en las golosinas y las texturas gelatinosas llega al maquillaje, las uñas y los accesorios. Colores vibrantes, acabados brillantes, formas 3D y materiales con efecto goma protagonizan pulseras, collares y bolsos que recuerdan a los clásicos ositos de gominola. En belleza, el blush efecto gelatina apunta a convertirse en uno de los productos estrella del año, con un aumento de búsquedas del 130 % en Pinterest.

Gummymoda | Getty Images

Glamoratti

El glamour regresa con fuerza. Según la plataforma, crece el interés por prendas elegantes y con presencia, que transmitan lujo y sofisticación. Dentro de esta tendencia destacan los trajes sastre con hombros marcados, que en 2026 se llevarán en versiones oversize.

Los cuellos embudo (funnel neck), ya presentes en temporadas anteriores, se consolidan, mientras que las joyas grandes, doradas y contundentes se convierten en el complemento imprescindible.

Traje con hombreras marcadas | Getty Images

Pura poesía

El auge del journaling y la escritura personal se traduce también en una estética más romántica y bohemia. Pinterest detecta un aumento del interés por looks inspirados en poetas: cuellos altos, abrigos amplios, bolsos vintage y una imagen relajada, pero muy cuidada. La libreta y el bolígrafo, siempre a mano, forman parte del imaginario.

Look de inspiración poética | Getty Images

Broche de oro

Si el abrigo de pelo ya ha regresado del armario de la abuela, los broches son el siguiente paso. Este 2026 se llevarán más que nunca, tanto en blazers y abrigos como en mangas, corbatas o incluso calcetines. Y no solo entre mujeres: Pinterest señala que los hombres también se sumarán a esta tendencia.

Broche de oro | Getty Images

Todo con encaje

El encaje elegante se cuela en todo tipo de prendas y accesorios. Aparece en cuellos, puños, pañuelos y detalles de ropa, pero también en fundas de móvil y manicuras que imitan este efecto, una búsqueda que ha aumentado un 215 %. Una forma delicada de añadir textura y sofisticación.

Look de encaje | Getty Images

Gótico romántico

Los labios oscuros, muy populares en 2016, regresan acompañados de una estética vampírica renovada. Uñas negras (incluidas las caviar), peinados románticos de inspiración gótica y sombras intensas se imponen en los looks nocturnos.

Look gótico | Getty Images

Azul bajo cero

El azul frío será uno de los colores protagonistas de 2026. Pinterest ha detectado un aumento notable en búsquedas como "maquillaje congelado" o "estética glaciar". Ojos maquillados en tonos azul hielo y accesorios inspirados en el mundo polar ganan terreno.

Look azul frío | Getty Images

Belleza asimétrica

Para quienes huyen de lo convencional, esta tendencia apuesta por la asimetría: uñas con diseños distintos en cada dedo o maquillajes donde cada ojo se pinta en un color diferente. Una propuesta atrevida y creativa.

Uñas asimétricas | Getty Images

Aventura en caqui

Tras el éxito de las chaquetas Barbour, crece el interés por la estética expedición. Bermudas caqui, camisas cómodas y chalecos y pantalones con múltiples bolsillos definen esta tendencia funcional y urbana.

Pantalones con varios bolsillos | Getty Images

Extra celestial

La inspiración futurista también se hace notar. Tops efecto holográfico, maquillaje opalescente, peinados efecto mojado y accesorios que evocan el polvo de estrellas nos transportan a una estética de ciencia ficción.

Top de inspiración futurista | Getty Images

Delicadeza salvaje

La inspiración animal evoluciona. Más allá del leopardo o la cebra, en 2026 se buscan referencias más delicadas: Bambi print, joyas con forma de insecto, uñas inspiradas en libélulas y prendas con motivos florales y de insectos. Una tendencia que promete manifestarse especialmente en primavera.