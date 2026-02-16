La influencer Alexandra Pereira, conocida por mostrarse siempre natural y cercana sus seguidores, ha sorprendido con un notición. A través de un blog en Youtube, la influencer ha contado que se ha sometido a su primera cirugía estética, un mini deep plane, que es un tipo de lifting que no solo eleva la piel, sino que también actúa sobre los planos profundos y los músculos.

Alexandra ha mostrado siempre una gran naturalidad al hablar de las intervenciones estéticas, y quiso aprovechar esta ocasión para transmitir esa misma sinceridad a sus seguidores. En sus redes ha documentado cada paso del proceso, desde su viaje hasta A Coruña, como su paso por el quirófano de la doctora Laura Bermejo, a quien describe como "la mejor cirujana en este campo", y por supuesto, los primeros resultados y la recuperación tras la operación.

También se ha encargado de resolver las dudas de sus seguidores sobre las posibles cicatrices tras la intervención, asegurando que serán "prácticamente imperceptibles" una vez finalizado todo el proceso de curación, lo que le permitirá volver a lucir recogidos y clean looks sin problema.

Sobre la duración del lifting, que puede mantenerse hasta diez años, Alexandra aclara que la piel requiere cuidados específicos, no es solo por la cirugía, sino porque en sí, necesita estar hidratada y protegida a diario con cremas y protectores de calidad.

Alexandra Pereira sobre su primer lifting | Instagram

En cuanto a si está contenta con el resultado, Pereira dice que sí, aunque recuerda que no se verá el resultado final hasta pasado un mes y medio o dos meses tras la cirugía. De momento, lo que ha visto le gusta, y asegura que no fue una decisión rápida: llevaba más de dos años pensando en hacerse la operación, buscando información y a los mejores especialistas para sentirse segura.

Un punto importante es cómo maneja los comentarios negativos al hablar de un tema tan expuesto y polémico como los retoques estéticos. La creadora de contenido deja claro que no se trata de falta de amor propio, sino de una "elección personal". Aun así, reconoce que si su imagen no fuera tan importante en su trabajo, probablemente no se habría operado ahora, sino quizá más adelante: "Al menos no ahora, quizá más adelante".