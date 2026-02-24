Heidi Klum rompe el tabú de la menopausia: "No estoy embarazada. Solo estoy un poco más gorda"

Heidi Klum ha negado la atribución de su cambio corporal a un presunto embarazo: "No estoy embarazada. Solo estoy un poco más gorda. Es la menopausia". Esta afirmación surgió tras los rumores que generaron algunos de sus estilismos en el Festival de Venecia en agosto del 2025, cuando las redes sociales se incendiaron con estas especulaciones.

Pero sus declaraciones, dadas en la docuserie de la modelo On and Off the Catwalk, muestran su realidad sin tapujos. Heidi puso de nuevo sobre la mesa algo que miles de mujeres experimentan: los efectos que la menopausia pueden tener en el cuerpo, especialmente en la forma en que se almacena grasa y se regula el peso. Lejos de ser solo "estar un poco más gorda", estos cambios tienen un origen biológico claro y reconocido por expertos en salud, nutrición y endocrinología.

Heidi Klum en el Festival de Venecia | Gtres

¿Por qué cambia el peso en la menopausia?

Aunque el aumento de peso no ocurre en todas las mujeres, es muy común durante la transición a la menopausia. Según la clínica Mayo, muchas mujeres comienzan a notar que mantenerse en el mismo peso se vuelve más difícil con la edad y en torno a la menopausia.

Esto sucede por varios motivos interrelacionados:

Cambios hormonales

El descenso de estrógenos y otros cambios hormonales hacen que el cuerpo tienda a almacenar más grasa alrededor del abdomen, en lugar de caderas y muslos.

Metabolismo más lento

Con la edad y la disminución de hormonas, el metabolismo basal —es decir, las calorías que quema tu cuerpo en reposo— se reduce. Esto significa que el mismo patrón alimentario y nivel de actividad física que antes mantenían el peso, pueden no ser suficientes para evitar el aumento de grasa.

Menor masa muscular

Durante la menopausia se pierde masa muscular, lo cual también disminuye la quema de calorías y favorece la acumulación de grasa si no se trabaja específicamente.

Factores del estilo de vida

A menudo, la actividad física se reduce con la edad, se duerme peor debido a sintomatología como sofocos nocturnos, y pueden aparecer hábitos alimentarios relacionados con el estrés.

Heidi Klum en los Grammy | Gtres

Cómo afecta a la salud

La presencia de peso alrededor del abdomen es más que una cuestión estética. La acumulación de grasa visceral —la que se deposita alrededor de los órganos— está relacionada con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y resistencia a la insulina.

Esto significa que los cambios corporales que ocurren con la menopausia no son "culpa" de la falta de fuerza de voluntad, sino una respuesta fisiológica normal a cambios hormonales y metabólicos.

Estrategias reales para manejarlo

Aunque la menopausia es un proceso natural, sí hay formas de afrontar sus efectos de manera positiva:

1. Alimentación equilibrada

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda patrones como la dieta mediterránea o DASH, ricos en verduras, legumbres, proteínas magras, grasas saludables y fibra, que pueden ayudar a regular el metabolismo y mejorar la salud general durante esta etapa de la vida.

2. Ejercicio regular

El entrenamiento de fuerza es especialmente importante: ayuda a preservar masa muscular, mantener un metabolismo más activo y protege la salud ósea, que también se ve afectada tras la menopausia.

3. Dormir mejor y manejar el estrés

El sueño insuficiente produce desequilibrios hormonales que favorecen el aumento de peso y los antojos. Combinar una buena higiene del sueño con técnicas de manejo del estrés puede marcar una gran diferencia.

Transformar la narrativa

Cada vez más mujeres comparten sus experiencias sin tabús, la menopausia cambia el cuerpo, y aceptarlo no significa resignarse. Entender qué está ocurriendo desde una perspectiva biológica y nutricional permite abordarlo con estrategias saludables en lugar de culpa o frustración. Y debemos entender que tampoco se tiene que atribuir un embarazo si vemos que una mujer ha subido de peso, ya que estos comentarios siguen estigmatizando la figura y el físico de la mujer. La menopausia no es una falla del cuerpo, sino una etapa más de la vida con sus desafíos y aprendizajes. Y como muestran los expertos, con hábitos adecuados —nutrición, movimiento y cuidado integral— se puede vivir con plenitud y salud durante esta transición.