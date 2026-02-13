Pamela Anderson apuesta por el peinado setentero que favorece a las mujeres de más de 50 años

Lo retro vuelve a conquistar las alfombras rojas y también los asfaltos de la calle. Y es que, esta temporada, las referencias setenteras y ochenteras no solo dominan las pasarelas, sino también las melenas de las celebrities.

La última en confirmarlo ha sido Pamela Anderson, que ha reaparecido esta semana en el desfile de Tory Burch en Nueva York con un corte de pelo ultra rejuvenecedor que nos transporta directamente a la estética de principios de los 70.

Un look más natural, con movimiento y cargado de personalidad, su nuevo corte de pelo demuestra que las capas vuelven a ser protagonistas en 2026. A continuación te contamos todos los detalles sobre este peinado en tendencia.

El corte que arrasa en 2026

El nuevo estilismo de la actriz responde al nombre de shag, un clásico reinventado que vuelve con fuerza. Este corte se reafirma este año como uno de los grandes favoritos por su capacidad para realzar los rasgos y aportar carácter.

Se construye en melenas de larguras midi o más largas y a base de capas escaladas y definidas. Al no ser cortes exactos, es decir, que hay una cierta asimetría, la melena luce con volumen, textura y mucho movimiento.

Además, el shag es un corte desenfadado y, a su vez, muy versátil, dos características que definen a las generaciones de jóvenes actuales. Eso sí, la clave está en el equilibrio entre estructura y naturalidad. Las capas no solo aportan dinamismo, sino que evitan el efecto apelmazado que suele acompañar a las melenas largas en invierno.

Pamela Anderson | Gtres

Shag con flequillo cortina

En el caso de Pamela Anderson, el corte va un paso más allá. Se trata de una versión muy capeada y con muchísimo movimiento que fusiona el shag clásico con un curtain fringe, el famoso flequillo cortina que enmarca el rostro con suavidad.

El resultado es un cabello más lleno, con textura natural y un volumen desenfadado que se integra de forma armónica desde la raíz hasta las puntas. Las capas largas se mezclan entre sí sin cortes bruscos, logrando una melena ligera pero con presencia.

Esta versión actualizada es perfecta para quienes buscan evitar la melena plana y sin forma propia de los meses fríos. Aunque es un corte propio de la década de los 70, su reinterpretación actual lo convierte en una apuesta contemporánea y sofisticada.

Pamela Anderson | Gtres

El corte ideal a partir de los 50

Más allá de la tendencia, el shag se posiciona como uno de los cortes más favorecedores a partir de los 50 años. En esta etapa, muchas mujeres buscan estilos prácticos y fáciles de mantener sin renunciar a la modernidad.

El shag responde precisamente a esa necesidad: aporta movimiento, frescura y un aire actual sin exigir un mantenimiento excesivo. Además, funciona especialmente bien en cabellos rizados u ondulados, ya que potencia su textura natural y aporta dinamismo sin necesidad de un peinado demasiado elaborado.

Pamela Anderson | Gtres

Según la forma del rostro

Como todo corte estructurado, el shag debe personalizarse para sacar el máximo partido a cada rostro. En rostros redondos, es recomendable evitar demasiado volumen en los laterales para no acentuar la forma circular. En cambio, conviene concentrar el movimiento en la parte inferior y en las capas frontales.

Para los rostros cuadrados, es importante mantener el largo y evitar una base excesivamente corta. De esta manera se suavizan los ángulos y se consigue un efecto más armónico.

El resultado final es un estilo cargado de carácter, apto para las más atrevidas, pero también adaptable en versiones más discretas. Porque si algo demuestra el regreso del shag es que las capas marcadas y el flequillo cortina han vuelto para quedarse. Y Pamela Anderson acaba de confirmarlo.