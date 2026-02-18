Regencycore: la tendencia de moda inspirada en Bridgerton que arrasa entre influencers

Desde que Bridgerton llegó a nuestras pantallas, su estética no ha dejado de cobrar vida propia fuera de la ficción. Más allá de los vestidos impresionantes de la alta sociedad del Londres de principios del siglo XIX, lo que conocemos hoy como Regencycore —la corriente de moda inspirada en el vestuario de la era de la Regencia— se ha filtrado en looks cotidianos reinterpretados por influencers, marcas y amantes de la moda.

Pero ¿qué es exactamente Regencycore y por qué está volviendo con más fuerza ahora, incluso si la serie ya lleva años entre nosotros?

Regencycore: del salón de baile a las calles

El término regencycore hace referencia a una estética inspirada en la moda del período de la Regencia británica, aproximadamente entre 1811 y 1820. Esta tendencia se ha popularizado especialmente gracias a la serie Bridgerton, cuya cuidadosa dirección de vestuario ha tenido un impacto notable en búsquedas y compras relacionadas con prendas de estilo clásico.

Los elementos clásicos de este estilo incluyen cortes de cintura alta o "empire", mangas abullonadas, telas fluidas y detalles románticos como encajes, bordados, volantes y estampados florales.

Pero aunque la inspiración original es histórica, el movimiento actual no busca clonar literalmente la ropa del siglo XIX. Se trata más bien de adaptar ciertos códigos visuales a prendas modernas que puedan funcionar en el día a día sin perder ese aire elegante y femenino que caracteriza a Bridgerton.

¿Cómo se traduce esta tendencia en la moda real?

En la práctica, esta influencia se ha traducido en varias piezas y detalles que ya están presentes en el armario de muchas influencers y marcas:

Vestidos con cintura alta y silueta fluida: piezas que recuerdan a los vestidos imperio, pero actualizadas con tejidos ligeros y estampados modernos.

piezas que recuerdan a los vestidos imperio, pero actualizadas con tejidos ligeros y estampados modernos. Mangas abullonadas o volumen dramático: una de las señas más visibles de regencycore.

una de las señas más visibles de regencycore. Corsés modernizados y tops estructurados: reinterpretando el clásico corsé para que sea más cómodo y usable hoy.

reinterpretando el clásico corsé para que sea más cómodo y usable hoy. Accesorios románticos: desde diademas con perlas hasta guantes o joyería delicada que evocan esa estética aristocrática sin caer en disfraz.

¿Por qué resuena hoy?

Hay varias razones por las que la moda regencycore ha perdurado. La nostalgia es fuerte en esta industria, especialmente cuando viene acompañada de imágenes tan exuberantes como las de Bridgerton. La serie no solo presenta historias románticas, sino también un vestuario pensado para emocionar visualmente.

Las redes sociales amplifican las tendencias. La etiqueta regencycore ha sido usada para agrupar looks inspirados en la época con reinterpretaciones modernas, desde vestidos vaporosos hasta accesorios románticos con un twist actual.

La moda contemporánea favorece la mezcla de contextos. Elementos que antes se veían en pasarelas o looks de época ahora se traducen a atuendos urbanos adaptados, lo que permite que este estilo no se quede en un "disfraz", sino que se convierta en una tendencia usable.

Cómo llevar regencycore sin parecer de otra época

La clave de su éxito práctico es la capacidad integrar elementos históricos en piezas contemporáneas. Una de las maneras es combinar vestidos de corte imperio con botines o zapatillas modernas, para rebajar ese toque elegante y convertirlo en un look casual.

Otra manera de llevar este estilo de manera cómoda es usar tops con volumen en el brazo con añadir accesorios delicados como perlas, lazos o guantes cortos para darle ese toque romántico. Por último, podemos jugar con los colores –como azules pastel o tonos tierra suave— que evoquen a Pantones clásicos sin saturar el conjunto.

La idea no es vestirse como si fueras a un baile de regencia, sino capturar ese espíritu romántico y adaptarlo a tu estilo y personalidad.

Si hay algo que queda claro es que la moda, alimentada por las redes, no respeta fronteras temporales: mezcla épocas, texturas y referencias para dar lugar a un estilo propio, elegante y con un toque de fantasía. Ese es, hoy, el espíritu de regencycore.