Pillow Face: ¿por qué las celebrities están perdiendo sus facciones?

Es la pregunta que invade las redes sociales cada vez que una celebrity reaparece con el rostro más redondeado de lo habitual, sin ángulos definidos y con una expresión que, sencillamente, no nos cuadra. No siempre sabemos identificar el cambio exacto, pero intuimos que algo ha alterado su armonía facial. Esa sensación de "cara hinchada" que borra las facciones originales tiene nombre en medicina estética: Pillow Face, o literalmente, "cara de almohada".

Ryan Gosling | Getty Images

¿Qué es exactamente el Pillow Face?

No es un error de una tarde, es el resultado de años de retoques acumulados sin una buena planificación. El ácido hialurónico es una herramienta espectacular pero el problema viene con la sobrecorrección o una mala indicación.

Hoy sabemos, gracias a estudios de imagen, que el ácido hialurónico inyectado puede quedarse en nuestros tejidos mucho más tiempo del que pensábamos. Si añadimos más antes de que el anterior se haya ido, ese "pequeño retoque" termina sumando hasta que, de repente, la cara pierde sus luces y sus sombras naturales.

Además, el ácido hialurónico es un gel dinámico que puede expandirse dentro de los tejidos con el tiempo, especialmente si se infiltra en exceso o en planos inadecuados, alterando la forma natural del rostro.

Las tendencias de Instagram y los filtros no ayudan: han normalizado unos volúmenes que, cuando los ves en la vida real, resultan extraños. El rostro deja de tener relieves para convertirse en una superficie lisa y sin alma.

Jennifer Aniston | Getty Images

El gran error: rellenar lo que debería tratarse de otra manera

Aquí es donde solemos meter la pata. Uno de los factores que más alimenta el Pillow Face es intentar solucionar con pinchazos problemas que, en determinados casos, requieren cirugía o tratamientos de reposicionamiento, no más volumen.

La flacidez no se arregla inflando el rostro. Es un error de concepto básico. Cuando hay un descolgamiento evidente, añadir peso a un tejido que ya ha perdido su sujeción es como intentar arreglar una cortina que se cae poniéndole más tela encima: solo consigues que pese más y que se desplome antes. El relleno no es el "plan B" del bisturí; son herramientas distintas para problemas distintos, y confundirlas tiene consecuencias nefastas para un rostro.

TIP DE EXPERTA: La medicina estética sirve para mejorar la armonía y reponer lo perdido, no para camuflar que necesitas una cirugía. Saber dónde está ese límite es lo que separa un resultado natural y armonioso de un Pillow Face.

¿Tiene solución?

Afortunadamente, casi siempre la hay. El ácido hialurónico tiene un "botón de borrado" llamado hialuronidasa, una enzima capaz de disolver el producto sobrante.

Cada vez recibo a más pacientes que no vienen a pedir más, sino a pedir un "Reset Estético": quieren limpiar los excesos, recuperar sus rasgos originales y, si hace falta, empezar de nuevo con un enfoque mucho más realista. No siempre se arregla en una sesión (a veces el tejido necesita tiempo para volver a su sitio), pero ver cómo alguien recupera su propia cara después de años "escondida" bajo el volumen es de lo más gratificante que hacemos en consulta.

Renee Zellweger | Getty Images

El nuevo lujo es parecer tú

La mejor medicina estética es la que acompaña la evolución de tu rostro sin borrar quién eres. En una era obsesionada con el volumen y los pómulos infinitos, el verdadero lujo no es añadir más, sino conservar aquello que te hace reconocible frente al espejo.

A veces, la clave para rejuvenecer no es rellenar cada hueco, sino tener la honestidad de saber cuándo parar. Porque al final, lo que realmente nos hace atractivas no es una cara sin una sola arruga, sino una que conserva su identidad y sus proporciones.