Tres tendencias de uñas que han pasado de moda este 2026

Unas uñas cuidadas son mucho más que un detalle estético, ya que reflejan elegancia y estilo personal. Y aunque la regla de oro sigue siendo elegir lo que nos haga sentir cómodas, lo cierto es que para cada temporada llegan nuevas tendencias que influyen en formas, colores y diseños.

En 2026, la manicura da un giro claro hacia lo natural, lo sutil y lo sofisticado. Así pues, se pone punto y final a los excesos, y la sencillez se convierte en la nueva tendencia.

Antes de hablar de modas, hay algo que no cambia: el estilo personal. La mejor manicura es la que encaja contigo y con la imagen que quieres proyectar. Aun así, conocer qué favorece más a cada una puede marcar la diferencia.

Una buena elección de forma, color y longitud puede estilizar las manos y alargar los dedos. A continuación te presentamos qué modas ya no están a la orden del día para que no caigas en falsas tendencias.

Uñas stiletto y nail art | Getty Images

Adiós a las uñas stiletto

Hasta ahora, las uñas stiletto eran las grandes aliadas para conseguir ese efecto estilizador. Su punta afilada y alargada las convertía en las reinas de las tendencias. Sin embargo, en 2026 esa silueta extrema pierde protagonismo frente a opciones más cómodas y naturales.

Aunque ya en 2025 empezaron a verse menos, este año se confirma: las stiletto largas y muy picudas dejan de estar de moda. En su lugar triunfan formas más suaves como las uñas redondeadas, almendradas o en pico, pero mucho más cortas y discretas.

Uñas stiletto | Getty Images

Eso no significa renunciar del todo a la punta, ya que las llamadas midi stiletto o short stiletto siguen siendo una buena alternativa para quienes no quieren abandonar ese toque afilado.

Menos nail art

La tendencia hacia la sencillez también se refleja en los diseños, y es que las manicuras recargadas, con dibujos distintos en cada uña, joyas, relieves y asimetrías excesivas empiezan a desaparecer. En 2026 se busca una armonía visual que esté poco cargada de estos detalles que, a veces, son excesivos.

¿Significa esto que el nail art desaparece? En absoluto, lo que cambia es la forma de usarlo. Se llevarán detalles puntuales como una uña con un pequeño diseño, una francesa combinada con una base lisa o un toque gráfico muy sutil.

Uñas nail art | Getty Images

La clave de esta reinvención del nail art está en no saturar las uñas y la información visual, dejando que la manicura respire dejando atrás los elementos que las cargan de más.

Se pierden las uñas abanico

Un diseño que sí que desaparecerá por completo este 2026 son las llamadas duck nails o uñas abanico. Se caracterizan por empezar finas en la base y ensancharse hacia la punta, como un pato.

Aunque tuvieron su momento viral en redes, nunca llegaron a consolidarse como una tendencia fuerte. Ahora quedan definitivamente relegadas a una microtendencia del pasado, ya que nunca llegó, realmente, a ser una tendencia como tal.

¿Qué se lleva entonces?

Si quieres acertar esta temporada en el diseño de tus uñas, apuesta por una largura midi, ligeramente redondeadas o almendradas, con diseños clásicos como la manicura francesa en tonos invernales, los acabados cromados suaves o las bases nude con un toque brillante.

En cuanto a colores, ganan terreno los tonos neutros, cremosos y sofisticados. El gran protagonista es el Cloud Dancer, elegido como Pantone 2026: un blanco suave que combina con todo y aporta un aire elegante y minimalista.

Uñas sencillas y naturales | Freepik

Pero, independientemente de los tonos, el foco vuelve a estar en las formas, que para esta temporada serán protagonistas las equilibradas y naturales que favorezcan la mano sin llamar la atención en exceso.

Así pues, el mensaje es claro: menos ruido visual y más elegancia. La manicura de 2026 no busca impresionar, sino acompañar tu estilo con sutileza. Porque al final, las uñas tienen que reflejar quién eres.