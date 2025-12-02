Así debes lavarte la cara según las expertas: los 7 errores que dañan tu piel sin que lo sepas

Cualquier rutina de belleza empieza igual: agua, limpiador y listo. O al menos eso creemos. Lavar el rostro es un gesto automático, casi instintivo, pero hacerlo mal puede marcar la diferencia entre una piel equilibrada o una que se apaga, se irrita o encadena brotes. Así lo advierten varias expertas en dermocosmética que coinciden en algo: la limpieza no es solo agua y jabón, sino un paso fundamental que muchas veces subestimamos.

Como explica Patricia Garín, directora de dermocosmética en Boutijour, hay personas que "aún cometen errores muy básicos al lavarse la cara", algo que puede favorecer la deshidratación, el envejecimiento cutáneo o incluso el acné. Y no, no hace falta complicarse la vida: basta con corregir pequeños gestos.

Limpiar el rostro con agua micelar | Freepik

No emulsionar el limpiador antes de aplicarlo

Uno de los fallos más habituales es usar el gel limpiador directamente sobre el rostro. Según la cosmetóloga Raquel González, creadora de Byoode, es esencial generar espuma con las manos antes de aplicarlo. ¿El motivo? Se reparte mejor, se evita la fricción y la piel sufre menos.

Agua demasiado fría o demasiado caliente

Hay quien defiende el agua helada como truco para "despertar" la piel, pero no siempre funciona. Las expertas recuerdan que el agua muy fría puede hacer que ciertas impurezas se adhieran más en vez de salir. Y la muy caliente no es mejor: irrita, altera la barrera cutánea y sensibiliza.

La temperatura ideal ronda los 30 °C, lo que traducido significa: templada, agradable, sin extremos.

Lavar el rostro | Freepik

Irse a dormir sin desmaquillarse

Es el gran pecado capital del skincare. Si hay algo que todas las expertas subrayan es esto: nunca, bajo ningún concepto, te vayas a la cama maquillada. Tampoco si has usado protector solar o pasas el día en una ciudad con contaminación.

Dormir con restos de suciedad "favorece la inflamación, la pérdida de colágeno y la aparición de brotes", señalan desde Boutijour y Medik8. Y si llevas maquillaje o SPF, una sola limpieza no basta: toca doble limpieza. Primero un producto oleoso (aceite, bálsamo) para arrastrar maquillaje y filtros solares, y después un gel o espuma para terminar el trabajo.

No lavarte las manos antes de empezar

Parece evidente, pero se olvida. Si las manos no están limpias, todas esas bacterias pasan directamente al rostro. Las especialistas recomiendan lavarse bien las manos —uñas incluidas— antes de tocar la piel para evitar irritaciones o brotes.

Lavar las manos | Pexels

Secar la piel frotando la toalla

Ese gesto rápido de restregar la toalla es más agresivo de lo que parece. Lo correcto es usar una toalla limpia y retirar el exceso de agua a toquecitos, dejando la piel ligeramente húmeda para aplicar después los tratamientos.

Esperar demasiado para aplicar el tónico o el sérum

Un truco que llega de Corea —cuna de pieles luminosas—: los 10 segundos tras la limpieza son oro. Si esperas demasiado, la piel empieza a deshidratarse y pierde permeabilidad. Aplicar el tónico o la esencia en ese momento ayuda a que los activos penetren mejor.

Mujer poniéndose sérum en la cara | Freepik

Olvidar el cuello y la línea del cabello

Son las zonas que siempre quedan fuera… y no deberían. En la línea del cabello se acumulan maquillaje y grasa; el cuello envejece igual que el rostro. Extiende el limpiador hasta el escote y enjuaga bien cerca del nacimiento del pelo.

Si corriges estos pequeños fallos, tu piel lo notará. Una buena limpieza no solo es el primer paso de cualquier rutina, sino el más determinante para que el resto de productos realmente funcionen.