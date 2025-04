¿En qué se diferencian la rutina de belleza japonesa y la coreana?

Dedicar unos minutos al día a cuidar tu piel no es solo una cuestión estética, también es una forma de bienestar y autocuidado. En los últimos años, se han popularizado decenas de productos, componentes y técnicas en lo que ya es el boom del skincare. Dentro de este universo, dos filosofías asiáticas se han convertido en referentes: la K-Beauty (rutina coreana) y la J-Beauty (rutina japonesa).

Ambas comparten una misma base: tratar la piel con respeto, consciencia, constancia y productos de calidad, buscando un rostro saludable desde dentro. Pero, ¿en qué se diferencian? ¿Y cómo puedes saber cuál es la más adecuada para ti?

Te lo contamos todo a continuación. Ahora bien, antes de lanzarte a probar productos o seguir una rutina al pie de la letra, lo más importante es conocer bien tu piel. Hacerse un diagnóstico dermatológico te va a ser de mucha utilidad, porque no se trata de tener una piel perfecta, sino de entenderla, cuidarla y darle lo mejor para que esté sana, equilibrada y luminosa.

Rutina de belleza japonesa: Todo lo que debes saber

La rutina de belleza japonesa no es una moda pasajera: es el reflejo de una tradición milenaria donde el cuidado de la piel es un básico diario. Inspirada en rituales ancestrales y en el equilibrio con la naturaleza, la J-Beauty apuesta por la prevención, la calma y el respeto profundo por la piel. No hay excesos, no hay prisas; la clave está en cuidarla desde la base, con constancia y ternura, para que se mantenga sana, hidratada y protegida.

Es una rutina muy recomendable para personas con piel sensible, seca o que buscan un proceso corto y sencillo, ya que por lo general solo incluye cinco pasos esenciales. Para hacerla efectiva, se usan productos bien formulados, con texturas ligeras, aromas discretos y activos que cuidan y respetan la barrera cutánea. Este es un ejemplo del paso a paso que podrías seguir:

Limpieza profunda con un limpiador cremoso que elimine impurezas sin resecar.

con un limpiador cremoso que elimine impurezas sin resecar. Aplicación de un suero o loción suavizante para preparar la piel y mejorar la absorción.

para preparar la piel y mejorar la absorción. Sérum ligero que refuerce la hidratación o mejore la elasticidad.

que refuerce la hidratación o mejore la elasticidad. Crema hidratante para sellar la rutina y mantener la nutrición.

para sellar la rutina y mantener la nutrición. Protector solar facial para proteger la piel de los agentes externos.

Skincare oriental | Freepik

Principales beneficios de la rutina de belleza coreana

Por otro lado, la rutina de belleza coreana es mucho más extensa y cuenta con un enfoque completamente distinto al japonés. En la K-Beauty, el cuidado de la piel es un ritual diario, casi terapéutico, donde se trabajan varias capas para limpiar, nutrir, hidratar y tratar necesidades específicas. Aquí, el objetivo no es solo mantener la piel sana, sino también mejorar su textura, luminosidad, jugosidad y apariencia general.

Es ideal para personas con piel mixta, grasa o que disfrutan dedicando más tiempo al cuidado facial. ¡También es perfecto para ti si te encanta probar productos nuevos cada cierto tiempo! Los productos empleados también respetan la piel y se aplican entre siete y diez pasos. Para seguir esta rutina enfocada en la exfoliación, el control del sebo y la nutrición, empieza por: