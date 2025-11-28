La remodelación corporal de Jacobo Ostos: 6 horas en quirófano y un abdomen nuevo

Cuando alguien se somete a una operación de cirugía estética, a veces lo hace para sentirse mejor y con la imagen que tiene de sí mismo. Mientras que algunas personas prefieren ser discretas a la hora de explicar si se han hecho algún retoque, otras optan por mostrarlo sin filtros en sus redes sociales. Así, en los perfiles de influencers, artistas y famosos, podemos ser testigos de los cambios que se han hecho en su cuerpo. En algunos casos, no solamente vemos el resultado final, sino que comparten todo el proceso, desde el preoperatorio hasta nada más salir del quirófano.

En las últimas horas, Jacobo Ostos ha captado la atención de sus seguidores en redes sociales al compartir en su cuenta de Instagram un vídeo en el que muestra la remodelación corporal 360 a la que se ha sometido. Este proceso permite "eliminar la grasa localizada del cuerpo y modelar la figura a través de una combinación de técnicas personalizadas", especifican desde las Clínicas Diego de León, centro al que ha ido Jacobo. Entre otros resultados, están un "abdomen ultra plano y definido, marcación de six pack y oblicuos visibles y mejora en la textura y firmeza de la piel".

Así ha sido la remodelación corporal de Jacobo Ostos

A modo de vlog, el hijo de Jaime Ostos y María Ángeles Grajal ha querido mostrar todo el proceso. El día de la operación suena el despertador a las 6 de la mañana y, a partir de aquí, comparte el paso a paso de esa jornada. "Jacobo, ¿tienes miedo?", le pregunta su amigo Alberto Lagartito en el ascensor que lleva al parking. "Tengo sueño", responde.

Una vez llega a la clínica le explican todo lo que le van a hacer. La doctora detalla que como tiene un "contorno atlético y una hipertrofia ya marcada y trabajada" van a "resaltar toda la parte muscular, el patrón de los oblicuos, el resto de músculos del abdomen y la parte de la línea alba".

Tras ello, y ataviado con una de estas típicas batas azules de hospital, Jacobo se sube a la camilla hasta el quirófano. La intervención dura ni más ni menos que 6 horas y ya en la habitación, otro doctor del equipo cuenta que todo ha ido "perfecto" y aclara que es "normal" que tenga "somnolencia y ganas de dormir".

Cuando les dan el alta, el DJ tiene que pasar una serie de revisiones a lo largo de las cuatro semanas posteriores. Ya desde la primera se empiezan a ver los resultados, pero es un mes después cuando todo ya está en su lugar y con la recuperación finalizada.

La reacción de sus seguidores

A juzgar por los comentarios que ha recibido, parece que a sus followers les ha entusiasmado el resultado: "¡Que me vayan haciendo una cita que voy!", "¡De los mejores resultados que he visto!", "Quedaste muy bien", "Muy buen resultado"... son algunos de los mensajes.

Uno de los usuarios pregunta cuánto cuesta este tratamiento y desde la cuenta de la clínica responden que "los precios son completamente personalizados según lo que cada persona necesite".