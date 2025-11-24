Michelle Obama y su cambio de imagen: cuerpo tonificado, trenzas XXL y vaqueros en su retrato más informal

Si pensamos en Michelle Obama, la imaginamos con el cabello trenzado y recogido o con ondas perfectamente marcadas de peluquería, siempre acompañada de vestidos de gala o blusas elegantes. Pero en su reciente retrato firmado por la legendaria fotógrafa Annie Leibovitz, la exprimera dama de Estados Unidos se muestra con una imagen completamente renovada, más casual y juvenil de lo que acostumbra y con un cuerpo tonificado.

El nuevo aspecto de Michelle Obama

En la imagen, la abogada y escritora posa con una melena XXL peinada con trenzas y un estilismo relajado: vaqueros desgastados, cinturón, botines marrones y un polo gris de manga corta ligeramente cropped, dejando ver discreta­mente el abdomen tonificado. Para completar ese aire desenfadado, aparece con los botones del cuello desabrochados.

"Annie Leibovitz siempre ha sabido que una foto puede hacer más que preservar un momento: puede decir algo", escribió Michelle Obama en Instagram junto a la imagen. Añadió que el libro Women de Leibovitz "expandió cómo vemos a las mujeres y las vidas que llevan a través de su lente". Para ella, ser fotografiada de nuevo por la artista ha sido "un honor", y reconoce que encuentra su trabajo profundamente inspirador.

Conviene recordar que Leibovitz es también responsable de retratos tan icónicos como el que tomó al rey Felipe y la reina Letizia.

El nuevo libro de Michelle Obama

Este retrato tan moderno coincide con el lanzamiento de su nuevo libro, The Look, un repaso a su relación con la moda desde que Barack Obama se presentó como candidato al Senado hasta hoy. La obra recoge desde los vestidos tubo, cárdigans y broches que lució como primera dama entre 2009 y 2017, hasta los atrevidos trajes, vaqueros y trenzas de su vida posterior a la Casa Blanca, pasando incluso por sus looks más activos y los vestidos de gala que marcaron su imagen pública.

En cuanto Barack Obama se convirtió en el 44º presidente de Estados Unidos, Michelle entendió que debía replantearse su vínculo con la moda. Aquella etapa era, según explica en el libro, su oportunidad de "cambiar el guion y usar la ropa a su favor". "Eso significaba ser tan reflexiva y estratégica con la moda como Barack y yo lo éramos con todos los aspectos domésticos de nuestra vida en la Casa Blanca", señala en The Look.

A lo largo de sus páginas, reflexiona sobre los mensajes que transmitimos a través de la ropa y cómo nuestra imagen cuenta la historia de quiénes somos y cómo elegimos presentarnos ante el mundo. "Cuando llevas algo que es intencionado o que te encanta, la ropa puede hacerte sentir como la mejor versión de ti mismo", asegura.

The Look invita precisamente a eso: a entender qué dice nuestro estilo de nosotros mismos y a reconocer el poder transformador —y comunicativo— de la moda. Y con este nuevo look retratado por Annie Leibovitz, Michelle nos transmite estar una etapa en la que se siente feliz, saludable y liberada de etiquetas.