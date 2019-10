Lucir unas piernas perfectas y sin vello conlleva su sacrificio, la temida y dolorosa depilación. Ya que a no ser que uses métodos más definitivos como la depilación láser el vello, más pronto que tarde vuelve a aparecer. No obstante, antes de depilarte es conveniente preparar la piel ya que va 'a sufrir' mientras extraes el pelo, da igual con qué método lo hagas, la piel sufrirá. Por ello en el siguiente vídeo te damos algunos consejos para preparar la piel cuando te depiles con cuchilla y que tus piernas queden perfectas.

La depilación con cuchilla es uno de los métodos más rápidos e indoloros a la hora de depilarse, sin embargo, esta viene acompañada de salvedades como que tras depilarte con cuchilla el pelo crece más fuerte e incluso en más cantidad, sin embargo, ¿hasta que punto es cierto está afirmación? Ya os hablamos de los mitos que rodean a la depilación con cuchilla y descubrimos que no todo lo que se dice sobre ella es cierto.

Además, la cuchilla es quizá uno de los elementos para depilarse la zona del bikini más usado, sin embargo, solemos cometer algunos errores a la hora de depilarnos la zona íntima.

Por otro lado, tras la depilación pueden aparecer los molestos pelos enquistados o algunos granitos en la piel, que se ha irritado tras el duro proceso de la eliminación de pelos. Por ello, para evitar todos estos errores sigue los consejos que te damos en el vídeo y podrás practicar una depilación con cuchilla y que tus piernas queden perfectas.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¡No más cortes! Utiliza este ingrediente antes de depilarte con cuchilla

Trucos para que la depilación te dure más