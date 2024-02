Así es Aitana López, la influencer de 278 mil seguidores que en realidad no existe

En pocos años, la inteligencia artificial (IA) ha transformado muchísimos sectores e industrias. La comunicación no ha sido la excepción. La IA también ha revolucionado este sector, dejándonos, por ejemplo, los avatares digitales, los influencers virtuales o los modelos artificiales. La IA está cambiando el mundo a tal velocidad que ya no sabemos si una imagen o vídeo es real o no. Si un famoso ha dicho unas afirmaciones o la IA ha recreado su voz. Por eso, para muchos, que exista una influencer con más de 200 mil seguidores que realmente no existe, no es ninguna sorpresa.

Aitana López (@fit_aitana)es de Barcelona y tiene 25 años. Se define como amante de los videojuegos y del deporte, es Escorpio y acumula un total de 278.000 seguidores en Instagram. Podría ser una creadora de contenido más que la red social ha traído, pero se trata de una AInfluencer; una modelo creada por la IA, que, obviamente, no es real. De hecho, deja claro que está generada por la IA en su perfil. Aun así, muchos de sus usuarios no se lo acaban de creer por un motivo concreto: parece muy real.

No ayuda, tampoco, que incluso escribe en sus publicaciones textos que resultan de lo más creíbles. Por ejemplo, en una fotografía aparece con una copa en un bar, pone: "¡Aquí no existen los lunes de tranquis! Celebrando aunque el Barça haya perdido, buena actitud siempre. Feliz inicio de semana y gracias por todo vuestro amor estos días".

Su contenido lo podríamos encontrar en los perfiles de nuestras influencers -reales- favoritas; Dulceida, María Pombo o Laura Escanes. Comparte todo tipo de contenido. Aitana va al gimnasio, se hace las uñas, cocina, viaja por todo el mundo y hasta se divierte en conciertos. Es más, el otro día subió en Instagram que había estado en el concierto de la banda Blink 182 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Diversas fuentes revelan que su perfil llega a ingresar cuatro mil euros al mes en colaboraciones con marcas. Tan amplio es su poder, que hasta las marcas físicas pasan a lo artificial para formar parte de su mundo irreal, como hizo Llongueras, una firma de peluquería. Fue la responsable del nuevo look de la influencer.

Miles de usuarios pasan por su perfil y siguen vivamente sus publicaciones. Curiosamente, la mayoría de sus fans son hombres que declaran sus intenciones amorosas. Y es que incluso tiene cuenta de OnlyFans para contenidos (más) subidos de tono.

Detrás de su melena color rosa y sus imágenes posando, está la agencia revolucionaria de modelos virtuales, The Clueless. Aunque podamos pensar que una empresa así haya sido creada en China, Japón o Estados Unidos, la verdad es que nació en Barcelona. Sus fundadores son Rubén Cruz y Diana Núñez.

La compañía se encarga de darle a sus modelos todos esos rasgos que triunfan en las redes: fortaleza, decisión o generosidad. Son algunos de los que aseguran haberle otorgado a Aitana. Que por cierto, Aitana López no es la única generada por la empresa, también se encuentra Maia Lima (@limaiaaa).

The Clueless crea modelos para representar diversas personalidades. Según ellos, afirman que buscan diversidad, aunque por ahora solo originen mujeres modelos y bastante sexualizadas. Parece ser que idear hombres creíbles es más complicado.