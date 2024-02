La comentada reacción de Iker Casillas a la reflexión de Sara Carbonero por su 40 cumpleaños

Este sábado 3 de febrero, Sara Carbonero ha cumplido 40 años. Una fecha muy especial que la cantante ha querido celebrar por todo lo alto organizando una increíble fiesta donde ha soplado las velas rodeada de sus seres queridos: sus hijos, amigos, su novio Nacho Taboada...

El cantante del grupo Colectivo Panamera, que a pesar de que siempre intenta mantener su relación en la más estricta intimidad, aprovechaba el cumpleaños de la presentadora para compartir por primera vez una galería de imágenes de fotos personales de ambos que acompañaba de un precioso mensaje: "Felicidades, torpedo manchego. Como dice tu hermana, lo sentimental en privado. A disfrutar hoy (y siempre) que nadie mejor que tú sabes que la vida es un suspiro quebradizo y fugaz. P.d.: Hay fotos peores".

Quien también ha estado presente en el cumpleaños de Sara ha sido Iker Casillas, y aunque no sabemos si ha estado invitado a la fiesta del cumpleaños, su exmarido ha reaccionado a la publicación que compartió Sara en su cuenta de Instagram donde reflexiona sobre la vida tras un dura batalla contra el cáncer que le diagnosticaron en 2019: "Cantemos, a pesar del ruido. Bailemos, a pesar de los escombros. Vivamos, a pesar de la vida. Este año, repito el deseo de los cinco últimos y un sentimiento. El de enorme gratitud por poder seguir cumpliendo años rodeada de tantísima gente que adoro y que me quiere. Gracias de corazón por los buenos deseos a todas las personas bonitas que hay por el mundo.

Por la energía que me llega y me mantiene con ilusión y ganas de agarrarme a la vida con más fuerza que nunca. Paz, mucho mucho amor, salud. Mi mayor regalo siempre serán ellos. Viviré hasta que el alma me suene, viviré", escribe la presentadora.

Un mensaje al que Iker reaccionó con varios emojis que han sido de lo más comentados por los seguidores de la presentadora...