María Pombo, cuando le preguntan por la canción de Zorra de Eurovisión: "Estamos muy modernos últimamente"

María Pombo ha disfrutado junto a su marido Pablo Castellano, su hijo Martín, sus amigos María García de Jaime y Tomás Páramo, de unos días de ensueño en Disneyland. A su llegada a Madrid, la influencer atendía amablemente a los medios y aunque aseguraba que no ha escuchado la canción de Zorra de Nebulossa que representará a España en Eurovisión sí cree "que estamos muy modernos últimamente, o sea que ya no me sorprende nada". En este vídeo, ¡sus declaraciones!