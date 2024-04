La tendencia de los dientes metálicos a la que se suma Rihanna: una moda pasajera con efectos secundarios

Muchos famosos han apostado por este look en los últimos años, aunque la que más ha sorprendido al público en general recientemente es Rihanna. La cantante ha dejado boquiabiertos a sus seguidores con su nuevo look. Con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la autora de We found love ha mostrado una fotografía donde se le puede ver luciendo una prótesis dental plateada.

Ella siempre ha sido un referente en cuanto a tendencias, pero en este caso no fue así. La nacida en Barbados ha querido experimentar y para ello, tuvo a otros famosos como referentes. Pero, ¿en quiénes ha puesto el ojo la cantante, diseñadora y actriz?

Tendencia común entre famosos

Un famoso que destaca mucho por su dentadura de titanio es el rapero Kanye West. Esta nueva prótesis dental de titanio, la cual se implantó a principios de 2024, está valorada en 850.000 dólares americanos. Según el artista, este cambio de imagen se debe a su interés por parecerse Jaws, el villano de la película "Tiburón" que era interpretado por el actor Richard Dawson Kiel.

Además del polémico cantante o Usher, entre otros, la española Rosalía es una de las abanderadas de la tendencia llamada "grillz", la cual se basa en joyas decorativas dentales. A esta moda también se le sumaron famosas como Madonna y Miley Cyrus.

¿Qué son, cuánto cuestan y cómo se implantan las dentaduras metálicas?

Las prótesis metálica son diseñadas a medida y se superponen sobre los dientes o se cimientan a los mismos, según el Dr. Fernando Soria, maestro en Odontología reconstructiva y Estética y experto en Periodoncia e Implantología. El metal que se usa suelen ser aleaciones, una mezcla de dos o más metales, compuestas por titanio, platino y paladio.

El doctor explica que, a través de la tecnología CAD-CAM, podemos diseñar este tipo de restauraciones con la forma y anatomía que cada uno desee con el uso de un software específico en el ordenador. "Posteriormente, un bloque de metal compuesto por los metales, mencionados anteriormente, será modelado en una máquina fresadora y reproducirá la forma de la prótesis metálica previamente diseñada en el ordenador", añade.

El precio de estos implantes pueden variar, según el material utilizado, la calidad de los materiales, la experiencia del técnico que confeccione la restauración protésica y también la del dentista que desarrolle y controle todo el proceso clínico de principio a fin. Muchas variantes que hacen sumar muchos ceros al importe final.

Tratamiento de Rihanna para lucir esta dentadura

Soria nos explica que el tratamiento de Rihanna se basa en un diseño de prótesis metálica a base de aleaciones de metales preciosos. Además, el doctor añade que cada dentadura es diseñada de manera individual para cada paciente. De esta forma, podrá encajar perfectamente sobre los dientes de esa persona.

Cabe destacar, como recuerda el propio experto, que aquellas personas que poseen uno, pueden quitárselo y ponérselo cuando deseen, ya que van superpuestas a las piezas dentales, simulando o imitando lo que en Odontología Protésica denominamos.

Posibles riesgos para la salud

El riesgo que produce este tipo de tratamientos es que se trata de un cuerpo extraño. Por lo tanto, acarrea un riesgo para la salud dental y, principalmente, para el esmalte dental y las encías. La causa de este riesgo se debe a que este tipo de prótesis acumula más placa bacteriana que si no estuviera en boca. Por este motivo, el paciente debe ser extremadamente cuidadoso con el autocuidado en su higiene bucal, evitando así inflamación de las encías y riesgo de caries dental.