La Universidad de Barcelona espera la salida voluntaria de los estudiantes pero no descarta una actuación policial

La Universidad de Barcelona ha dejado en manos de los Mossos d'Esquadra el fin de la ocupación de los estudiantes en el Edificio Histórico, al mantenerse en pie el requerimiento a la policía para que actúe, pero ha confiando en que éstos se marchen por su propio pie el sábado por la tarde, tal como aprobaron este jueves por la noche en asamblea.



En declaraciones a los medios, el secretario general de la UB, Jordi Garcia Vinya, ha explicado que, pese a no mantener negociaciones con los ocupantes --que en su mayoría, ha admitido, son alumnos del centro--, han recibido "noticia" de que prevén marcharse la tarde del sábado, por lo que confían en que no se produzca ningún desalojo hasta entonces, aunque ha avisado: "Nadie puede pedirle a la policía que no actúe".



En rueda de prensa, el director general de la policía catalana, Manel Prat, ha garantizado que los agentes no intervendrán hasta pasado el sábado por la tarde para "agotar las vías de diálogo", pero ha dicho que los Mossos tampoco se encargan de las negociaciones con los alumnos.