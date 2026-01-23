La Generación Z reconoce que el scroll infinito en las redes sociales les genera tensión constante

La Generación Z empieza a rebelarse contra el scroll infinito, consciente de que no es solo una forma de entretenimiento, sino también una fuente de ruido mental y desgaste emocional. Frente a un ecosistema de contenidos diseñado para retener su atención a cualquier precio, cada vez más jóvenes deciden pausar, limitar y rediseñar su forma de estar en redes. Según un estudio de Mazinn y Madrid Content School, un 41,11% afirma haber sufrido efectos negativos derivados de su consumo de contenido digital.

Una de las causas es la forma de ofrecer contenidos, ya que las plataformas digitales ya no compiten por qué ves, sino por cuánto tiempo te quedas, priorizando formatos breves, hiperestimulantes y adictivos que empujan al scroll infinito. Esta lógica algorítmica convierte el consumo en una experiencia fragmentada y tensa, donde la mente salta de estímulo en estímulo sin un propósito claro.

Para el creador de contenido Rodrigo Taramona, partícipe en este estudio, la clave no es que la Generación Z “no tenga atención”, sino cómo se reparte: “Es cierto que lo que tenemos es una relación con el contenido constante, con un cerebro hambriento de cosas nuevas, constantemente buscando. No creo que tengamos menos atención sino que la tenemos dispersa en varios sitios”.

La Generación Z está empezando a reconocer que esta dinámica genera vacío, saturación y una sensación de pérdida de control sobre su propia atención. Según el informe, más que falta de interés, lo que emerge es una falta de foco y un cansancio acumulado ante contenidos que no dejan huella en su memoria ni en su vida.

Además, un 16,98% reconoce un uso claramente adictivo, hasta el punto de haberles causado problemas reales en su día a día. Estos datos confirman que el rechazo al scroll infinito es una respuesta directa a un malestar psicológico acumulado, no una simple moda pasajera.

La desconexión como autocuidado

En este contexto, la desconexión se está convirtiendo en una estrategia consciente de bienestar ante la ansiedad que en ocasiones les genera la tecnología. Más de la mitad de los jóvenes (55,7%) ya ha tomado medidas para reducir su uso de redes: límites de tiempo, pausas largas o desinstalar aplicaciones. En los grupos más jóvenes, de 18 a 21 años, este porcentaje se eleva incluso hasta el 61,6%, señal de una generación que empieza a tomarse en serio la gestión de su atención. Los datos del informe apuntan a que quienes reducen exposición o hacen “detox digital” reportan mejor estado de ánimo, menos ansiedad y mayor sensación de autocontrol.

Lejos de abandonar las pantallas, la Generación Z está reorientando su consumo hacia contenidos con más profundidad y relevancia personal. Aunque el vídeo corto sigue dominando, se observa un auge de formatos largos: series, podcasts conversacionales y vídeos extensos en plataformas como YouTube.

Por ello, los creadores de contenidos partícipes de este estudio y conscientes de esta realidad, insisten en la necesidad de ofrecer en las redes sociales contenidos de calidad. Este giro en el consumo obliga a las marcas a abandonar el simple entretenimiento. Jon Lavin, fundador de Madrid Content School, lo plantea como un cambio de foco: “Lo que tenemos que entender es qué necesita la marca contar, pero sobre todo, todavía más importante: qué es lo que la audiencia quiere escuchar”.

​Cuando el contenido conecta con las pasiones reales de la Generación Z, deja de ser un ruido más en el feed para convertirse en parte de su vida cotidiana. Ahí es donde la rebelión contra el scroll infinito se convierte en algo más profundo: una exigencia de sentido y de bienestar psicológico frente a la saturación permanente.

