GTA V, Bioshock Infinite y Tomb Raider lideran los juegos más esperados del 2013

Tras un 2011 espectacular en materia de videojuegos, el 2012 no se le ha quedado ni mucho menos atrás. Títulos como Max Payne 3, Assassins Creed III, Halo 4, Playstation All Star Battle Royale... han dejado claro que esta generación todavía tiene mucho que ofrecer. Y más que ofrecerá, porque 2013 promete ser otro año en el que la calidad y la diversión estarán al servicio del mando de cada consola del mercado.

Porque 2013 será el año del regreso de Grand Theft Auto con GTA V, uno de los juegos más esperados y que supone la continuación directa del gran GTA IV protagonizado por Niko Bellic. El próximo 21 de mayo saldrá a la venta este 'sandbox' de Rockstar y que, a diferencia de los demás juegos de la saga, tendrá un total de tres personajes principales para visitar Los Santos: Michael, Franklin y Trevor.

No será el único que, sin salir, apunta a Juego del Año 2013. El otro es Bioshock Infinite. Irrational Games se pone a los mandos de este particular juego en primera persona y dan un giro al mundo submarino de Rapture de los dos primeros juegos de la saga. En esta ocasión, visitaremos la ciudad de Columbia, ciudad que está en el cielo. Toca esperar al 26 de febrero para disfrutarlo.

Con estos dos regresos, el tercero de los grandes es el de Tomb Raider, en el que será el renacimiento de la saga. CrYstal Dynamics y Square Enix han dado la vuelta a la franquicia y veremos un juego en el que Lara Croft no será una heroína que todo lo puede, sino que será una Lara que sufra, con miedo... Una Lara que lucha por su supervivencia y para la que se ha optado un modelado más humano basado en la actriz Camilla Luddington.

El 'español' Castlevania: Lords of Shadow 2

Además, España no se quiere perder esto. Mercury System, estudio madrileño, dio luz a una saga que estaba a punto de caer en el olvido. Y es que después de unos juegos de una cuestionable calidad, los españoles se sacaron de la manga Castlevania: Lords of Shadow, bajo la supervisión de Kojima. Este 2013 saldrá su segunda parte, una segunda parte que espera todo el mundo.

Junto con estos tres, habrá otros juegos que vean la luz tanto en PS3 como en Xbox 360, como Crysis 3, juego con el que Crytek ha prometido que usará el 99 % de la capacidad gráfica de las consolas actuales. O Splinter Cell Black List, en el que Sam Fisher se reinventará con un juego de acción más que de espionaje. Además, el miedo de Dead Space 3 y Lightning Returns: Final Fantasy XIII... aunque este está rodeado de dudas.

Una apuesta por las exclusividades

En cuanto a los juegos exclusivos, parece que PS3 se llevará la palma en 2013. Después de un año sin demasiados alardes, salvando Journey, la consola de Sony recibirá en exclusividad dos de los grandes. El primero es The Last of Us, lo último de Naughty Dog, los creadores de Uncharted y responsables de los Crash Bandicoot de PSone. Un juego que más parece una obra de cine y en el que la lucha por sobrevivir parece que será clave.

El otro es Beyond: Two Souls. El juego es creación de Quantic Dreams y de David Cage, responsables de Heavy Rain, considerada una de las experiencias más únicas de todo el catálogo de PS3. Para él se ha contado con un reparto de auténtico lujo, con Ellen Page (Juno, Origen) en el papel de Jodie Holmes. El guión se desconoce, pero conociendo los juegos de este estudio, promete es impresionante.

En cuanto a Xbox 360, su mayor exclusividad para 2013 es Gears of War Judgment, cuarta entrega que servirá como precuela de una de sus sagas más emblemáticas. Los locust han regresado y toca volver a las armas en este juego de acción en tercera persona que, si por algo va a destacar, va a ser por la intensidad de cada minuto de juego.

Pikmin 3, gran baza de Wii U

En cuanto a Wii U, la nueva consola de Nintendo, también tendrá sus exclusivos. Entre ellos resalta Pikmin 3, la nueva creación del reciente Príncipe de Asturias Shigueru Miyamoto. Por fin, y tras años y años de espera, vuelven Olimar y los pequeños Pikmin en la tercera entrega de uno de los juegos más originales y rompedores de todo el catálogo de GameCube, la 128 bits de la compañía de Kyoto.