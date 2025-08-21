Qué es el código PIN de WhatsApp: cómo activarlo y para qué sirve

A día de hoy, WhatsApp sigue siendo la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales. Además, ya no solo permite enviar mensajes y emoticonos, sino que también se puede llamar, hacer videollamadas, envío de archivos, encuestas, canales de difusión, etc. Es evidente que esta integración de herramientas facilita la vida diaria y reduce la necesidad de utilizar múltiples aplicaciones distintas.

Ahora bien, los usuarios de esta app cada vez quieren mayor privacidad. Además, las estafas digitales y el robo de cuentas de WhatsApp son cada vez más frecuentes, por eso la plataforma ha implementado medidas de seguridad adicionales. Una de estas medidas es el código PIN de WhatsApp. ¿Quieres saber cómo activarlo y para qué sirve? ¡Te lo contamos!

¿Qué es el código PIN de WhatsApp?

El código PIN, también conocido como verificación en dos pasos, permite proteger tu cuenta de WhatsApp y evitar los accesos no autorizados. Es decir, impide que terceras personas accedan a tu cuenta incluso si logran obtener tu número de teléfono, ya que necesitan ese PIN para completar el proceso de verificación.

Además,WhatsApp te permite registrar un correo electrónico para recuperar el PIN en caso de olvido, lo que facilita mantener todo el control sobre tu cuenta. Activar la verificación en dos pasos es una forma sencilla y efectiva de aumentar la seguridad y proteger tu privacidad en la aplicación.

Código PIN de WhatsApp: ¿cómo activarlo?

Es muy fácil. Estos son los pasos a seguir para activar el código PIN en esta aplicación de mensajería instantánea:

Abre WhatsApp. Pulsa en 'Ajustes'. Selecciona 'Cuenta'. Presiona sobre 'Verificación en dos pasos'. Pulsa 'Activar' y, a continuación, crea un PIN de seis códigos que puedas recordar con facilidad. Es importante elegir un PIN que no sea fácilmente predecible, como fechas de nacimiento o secuencias numéricas simples.

Ya sabes, si quieres añadir una capa adicional de seguridad a tu cuenta de WhatsApp, activa el código PIN de la app con estos simples pasos. De esta manera, estarás más protegido frente a fraudes y estafas, y mantendrás tu información personal mucho más resguardada.

