Vodafone sufre una caída del sistema debido a los incendios de Ourense y León que deja sin Internet a miles de usuarios

Vodafone España ha registrado este martes, 19 de agosto, una caída en sus servicios móviles que ha afectado a miles de usuarios en todo el país. La incidencia se produjo a las 9:48 horas de la mañana, según los datos recopilados por el portal especializado Downdetector, y generó problemas de conexión a Internet en teléfonos móviles.

Tal y como ha informado la compañía a Antena 3 Noticias, la caída del servicio fue provocado por un corte de fibra en algunas zonas de Ourense y León como consecuencia de los incendios que afectan a estas áreas. Una incidencia que duró aproximadamente una hora y que ya ha sido "completamente solucionada". "La red de Vodafone no ha sufrido en ningún momento una caída generalizada a nivel nacional", indica.

Los primeros reportes llegaron a través de la red social X (antes Twitter), donde numerosos clientes explicaron que no podían acceder a Internet desde sus dispositivos. Algunos afectados señalaron también que su servicio de Internet fijo no funcionaba con normalidad, lo que amplió el alcance de la incidencia.

Respuesta de la compañía

Ante la incidencia, Vodafone ha reforzado sus recursos de red en las zonas afectadas por los incendios y está activando datos ilimitados para los clientes impactados, con el objetivo de garantizar la conectividad incluso en circunstancias tan adversas.

La compañía ha informado de que trabaja "en coordinación con la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León y la Unidad Militar de Emergencias y otras administraciones públicas para priorizar el restablecimiento del servicio y garantizar cobertura en los campamentos base desde donde se coordinan las brigadas de extinción".

"La operadora ha incrementado sus efectivos sobre el terreno, ha desplegado varias unidades móviles que se han distribuido en las zonas más afectadas por el fuego y mantiene una estrecha vigilancia de la capacidad y disponibilidad de la red en todo el territorio desde su centro de control. El principal problema son las acometidas eléctricas quemadas a las que es difícil acceder. Además, el fuego dificulta y en muchos casos hace inviable instalar grupos electrógenos por su peligrosidad en estos escenarios. No obstante, los efectivos continuarán trabajando hasta lograr el restablecimiento total del servicio a medida que sea posible", indica en un comunicado.

