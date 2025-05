Se disparan las búsquedas a la Inteligencia Artificial sobre cuándo será el próximo apagón y estas son las fechas

Desde que el pasado lunes 28 de abril España se quedara a oscuras por un apagón eléctrico hay una pregunta que sobrevuela en el ambiente: ¿un acontecimiento de estas dimensiones podría volver a ocurrir? Entre los expertos circula la opinión generalizada de que el cierre masivo de las centrales nucleares podría contribuir a que se volviera a producir un fallo eléctrico de tales dimensiones pero no existe una certeza al respecto.

La misteriosa desaparición de 15 gigawatios de la red eléctrica, un enigma aún sin resolver

Al igual que aún no existe una certeza que explique qué ocurrió el pasado lunes para que se produjera un fallo eléctrico en todo el país. Red Eléctrica mantiene abierta una investigación aunque descarta un ciberataque. No obstante, el Gobierno no ha descartado la hipótesis del sabotaje. En su comparecencia horas después de que se produjera el apagón el presidente del Gobierno Pedro Sánchez explicó que a las 12:33 horas del lunes 28 de abril, momento en el que se desató el apagón masivo que afectó a toda la Península, y durante cinco segundos; "desaparecieron súbitamente" 15 gigawatios de la red eléctrica, el equivalente al 60% de la energía que se estaba consumiendo en ese momento. Esta sería la causa técnica del apagón pero qué originó esa pérdida de energía es algo que aún no se ha determinado.

La compra de transistores se ha disparado y la elaboración de un kit de supervivencia ya no suena tan lejana

El apagón sumió en el caos y la inseguridad a millones de personas. Tras el fallo eléctrico se han disparado las compras de transistores y la advertencia de la Unión Europea de elaborar un kit de supervivencia deja de sonar lejana para muchos ciudadanos.

Otra de las consecuencias de apagón ha sido la incertidumbre que ha quedado en el aire. La gran pregunta para muchos de los afectados es: ¿Esto podría volver a ocurrir? Expertos del sector energético apuntan que podría repetirse si no se refuerza el sistema de generación eléctrica y se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad de la red. Pero para calibrarlo insisten en la importancia de conocer cuál es la verdadera causa de todo esto que explique la conocida como falta de generación síncrona.

La IA, el comodín de consulta de muchos ciudadanos ante la falta de información

En este mar de incertidumbre muchos ciudadanos se han lanzado a preguntarle a los asistentes de Inteligencia Artificial, tan de moda en nuestros días para recibir consultas de cualquier índole, como si del Oráculo de Delfos se tratara. Esto ha hecho que los asistentes aporten ciertas fechas que ya se han convertido en virales en distintas redes sociales.

ChatGPT nos da la fecha de cuándo podría producirse un futuro apagón

Desde Antena 3 Noticias hemos preguntado a ChatGPT sobre cuándo podría producirse un nuevo apagón. De primeras el asistente se muestra reticente a dar fechas. Ante la pregunta: ¿cuándo se va a producir el próximo apagón eléctrico en España? el asistente responde que actualmente no hay ninguna previsión oficial ni aviso sobre un próximo apagón eléctrico en España. Los apagones a gran escala no suelen anunciarse con antelación porque, en la mayoría de los casos, son inesperados y se deben a causas imprevistas como: fallos técnicos en la red eléctrica, condiciones meteorológicas extremas, sobrecarga del sistema por alta demanda o problemas con el suministro energético internacional.

Continuamos la batería de preguntas en busca de una respuesta más concreta. ¿Cuándo es más probable qué ocurra un apagón? El asistente nos dice que en invierno entre los meses de diciembre y febrero por la alta demanda por calefacción eléctrica o en verano entre los meses de julio y agosto por los picos de consumo por aire acondicionado.

Vamos más allá. Si hubiera que elegir un día concreto para un próximo apagón, ¿cuál sería? Ahora sí, el asistente nos da la ansiada fecha que buscábamos. El martes 21 de enero a las 20:00 horas. Se justifica diciendo que los martes son días laborables que suelen tener más demanda que fines de semana y a las 20:00 horas se produce un pico de consumo: la gente llega a casa, cocina, enciende luces y calefacción.

ChatGPT afirma además que en verano es menos probable que se produzca un apagón generalizado ya que en esta estación se genera mucha electricidad mediante energía solar, y en verano hay muchas más horas de sol.

Las olas de calor pueden aumentar el uso de aire acondicionado, pero suelen estar previstas y la red puede prepararse con antelación.

La respuesta de otros asistentes de IA

Hacemos la misma consulta al asistente de Inteligencia Artificial Perplexity y nos responde que existen 3 fechas que ha proporcionado la IA y que se han viralizado en los últimos días: 25 de junio, 25 de julio y 17 de agosto de 2025. Fechas que, determina, han sido elaboradas por distintos sistemas de Inteligencia Artificial pero que no cuentan con ningún fundamento científico.

Usamos también el asistente asiático DeepSeek. En un primer momento sigue el patrón del resto de asistentes y nos dice que no hay ningún nuevo apagón masivo previsto. No nos damos por vencidos y repreguntamos sobre esa posible fecha. Aunque el programa no nos da un día concreto se moja bastante en su predicción: según este sistema de Inteligencia Artificial un nuevo apagón podría producirse la última semana de enero o primera de febrero de 2026. ¿Los motivos? nuevamente el pico de demanda invernal con máximo uso de calefacción eléctrica, una posible crisis de suministro energético o una ola de frío prolongada (como la de Filomena en 2021), que podría generar crisis de suministro energético.

Recuerda que las predicciones de los asistentes de Inteligencia Artificial no están respaldadas por ningún criterio científico ni oficial. En caso de duda sobre cuestiones relacionadas con el suministro eléctrico los canales oficiales de Red Eléctrica Española ofrecen información actualizada.

