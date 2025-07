Aumenta el uso excesivo del móvil por parte de los niños en verano: ¿Qué hay que hacer?

Con el fin de las clases, es cada vez más difícil compatibilizar el trabajo con el tiempo libre de los niños y pasar tiempo de calidad con ellos. Sobre todo en los meses de julio y agosto hay mayor riesgo de que los pequeños de la casa pasen mucho tiempo frente a las pantallas. Julio García Gómez, experto en estrategias de comunicación social de la Fundación Casaverde, advierte: “hay un peligro de excesivo uso del móvil por parte de los niños y niñas en esta época ya que pasan más tiempo en casa. Los padres pueden estar trabajando y ellos en el hogar, pueden hacer un uso excesivo del móvil”.

Es por ello que los expertos recomiendan poner en marcha un plan especial para evitar que nuestros hijos pasen más tiempo del habitual en casa. Garcia Gómez afirma qué “es importante que los padres prediquen con el ejemplo y sean ellos mismos los que delimiten junto con los hijos el tiempo dedicado al uso del móvil con un plan concreto de actuación y a la vez que propicien la relación social los juegos salir más a la calle estar en contacto con otras personas”.

Además advierte: “el peligro que tenemos es que puedan caer en el error de estar enganchados constantemente al móvil”. Para evitarlo, es necesario mejorar la comunicación, en este sentido García Gómez invita a los padres a “aumentar el grado de relación y comunicación especialmente ahora en verano, potenciar el diálogo y la comunicación. También realizar juegos divertidos con los pequeños de la casa en donde se potencie el lenguaje verbal y gestual y por supuesto dejar el móvil a un lado”.

No al móvil en las zonas privadas

Sobre todo es importante delimitar “las zonas en que no vamos a utilizar el móvil, es decir en el que nuestros hijos e hijas van a dejar el móvil aparcado”. Y añade de forma rotunda: “No al móvil en los momentos en que estamos conjuntamente en el desayuno, en la comida o en la cena, no al móvil en el momento en que estamos charlando al final de la jornada en el salón, no al móvil por supuesto en el dormitorio, en las zonas privadas”.

Cuando no podemos estar atentos o presentes a las actividades que realizan nuestros hijos, debemos tener conocimiento de lo que han hecho durante estas horas. Para ello recomienda “ser muy perspicaces para saber si realmente han utilizado el móvil más de lo debido y para ello tenemos que preguntar a fondo las actividades que han realizado durante la jornada”. También ser muy estrictos y tener un diálogo abierto al final del día donde nos cuenten qué han hecho. Para que tengan un verano de desconexión y lleno de actividades al aire libre.

