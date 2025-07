WhatsApp se cansa de ser gratis y así piensa monetizar tu perfil

Teresa: -"¿Cómo estás?"

Sebastián: -"Bien, estaba pensando en llamarte, ¿tienes planes para esta noche?"

Teresa: -(Teresa está grabando un audio.)

WhatsApp: "No te pierdas el estreno de la película del momento, 'Padre no hay más que uno 5'. Compra ya las entradas en tu cine de referencia."

¿Imaginas estar hablando con un amigo, o con alguien especial a quien estás conociendo y que de pronto salte un anuncio de publicidad? Recuerda a alguna escena del 'Show de Truman', pero tras el último anuncio de WhatsApp no resulta tan descabellado. La plataforma de mensajería ha anunciado que introducirá publicidad en los estados, a través de los cuales se podrán iniciar conversaciones con las empresas de manera sencilla sobre los productos o servicios que promocionen en este espacio.

Para conocer un poco mejor en qué se traducirá esta novedad en la práctica, desde la Newsletter de Antena 3 hemos contactado con Manuel Moreno, director de Trecebits.com y experto en redes sociales.

Moreno es el primero en tranquilizarnos al respecto de si cada vez que estemos esperando una respuesta de alguien en lugar de ese mensaje, nos va a saltar un anuncio. "En un principio no es tan así. Sí que ese es el miedo que tenemos los usuarios de WhatsApp desde hace años, desde que fue comprado por Facebook, que ahora es META en 2012. Lo que ha anunciado WhatsApp es que va a comenzar a mostrar publicidad, pero únicamente en los estados. En esas publicaciones que subimos y que desaparecen a las 24 horas y que son un poco como las historias de Instagram. Veremos fotografías o vídeos promocionados, pero de momento no en los chats como tal, ni en los individuales, ni en grupo. Eso no quiere decir que en un futuro también empiecen a mostrar contenidos promocionados en los chats", advierte nuestro experto.

Pero, ¿puede WhatsApp bombardearnos a publicidad sin pedirnos permiso? "El problema del consentimiento en sí, es que ya lo hemos dado. Cuando nos creamos una cuenta en WhatsApp o en cualquiera de las plataformas de META ya estamos dando consentimiento a esos contenidos promocionados. Cuando hay algún cambio nos mandan un mensaje, que normalmente casi ni leemos, donde nos indican que van a comenzar a mostrarse contenidos promocionales y muchas veces ni siquiera tenemos que aceptar ese cambio, simplemente con seguir utilizando la herramienta, en este caso WhatsApp, estamos dando esa aceptación implícita. Es verdad, que tiene mucha información de nosotros, de cómo utilizamos las redes sociales y, por supuesto, esa información la van a utilizar para mostrarnos anuncios que según ellos sean más interesantes para nosotros", nos avanza Moreno.

No nos extraña que una plataforma como WhatsApp incluya novedades, lo curioso es que en el caso de esta plataforma su recorrido la hace cada vez más parecerse a su red hermana Instagram. Podríamos decir que WhatsApp se está 'instagramizando', una apreciación que comparte nuestro experto y que añade: "De hecho, lleva haciéndolo desde hace años, al final los estados son una copia de las historias de IG, en WhatsApp tenemos grupos de difusión como en IG..." Además, Manuel Moreno indica que "la tendencia, pero a muy, muy, muy, a largo plazo, es la unificación de todas las plataformas sociales. De hecho, hasta META ha estado trabajando estos años en que las conversaciones pudieran interconectarse entre sí. A largo plazo, la tendencia es que se vayan uniformizando", repite.

Mientras esto no ocurra, se abre un periodo de adaptación en la que hay que testar la respuesta de los usuarios sobre la publicidad en WhatsApp. "Es verdad que META compró WhatsApp en 2012 y, desde entonces, no ha estado monetizándola, no ha estado ganando dinero con ella. Ahora van a empezar a monetizarla, habrá que ver qué cantidad de anuncios nos empiezan a mostrar si son intrusivos o no o si simplemente los adoptamos como adoptamos los de IG", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com