La Universitat de València acerca los derechos digitales a las personas mayores

Un 20,4% de la población española, 9,8 millones de personas, supera los 65 años y, a partir de esa edad, el acceso diario a Internet cae de forma progresiva. Mientras la práctica totalidad de la población menor de 65 años se conecta cada día, entre los 65 y los 74 años ese porcentaje baja al 70,5% y, a partir de los 75 y hasta los 84, apenas un 34,6% entra diariamente en internet.

Pese a que, según Eurostat, desde 2019 la población española de 65 a 74 años supera a la media europea en el uso diario de internet, la brecha digital por edad sigue siendo especialmente acusada entre los llamados “excluidos tecnológicos”, quienes no han accedido a la red en los últimos tres meses.

En 2024, un 17,4% de las personas de 65 a 74 años no se conectó a internet en ese periodo; el porcentaje se eleva al 47,4% entre los mayores de 74 y alcanza el 79,2% por encima de los 85 años. En el cómputo global, un 83,8% del total de excluidos tecnológicos tiene más de 65 años.

La falta de competencias, el desconocimiento de sus derechos, la inseguridad y la desconfianza ante fraudes, suplantaciones de identidad o robos de datos actúan como barreras que reducen el uso de la red, agrandan la brecha digital y merman la autonomía personal de los mayores.

Para responder a esta realidad, y sin cuestionar el derecho a la atención presencial, la Universitat de València impulsa el ciclo de conferencias “Derechos digitales y las personas mayores” dentro del Observatorio de Derechos Digitales. Este programa ofrece herramientas y conocimientos clave para que este colectivo comprenda y ejerza sus derechos en el entorno digital. Aborda cuestiones como la privacidad, la relación con la administración, la autonomía digital, la seguridad online o el acceso a la cultura a través de internet.

El apoyo que necesitan las personas mayores

“En una sociedad cada vez más interconectada, el Derecho trata de dar respuesta a los riesgos que la digitalización genera en la esfera jurídica de la ciudadanía. Sin embargo, el propio dinamismo de la tecnología puede poner a las personas mayores en una posición de vulnerabilidad”, explica la profesora Rosa Cernada, coordinadora del ciclo, quien subraya que “como sociedad debemos ser capaces de desarrollar iniciativas de acompañamiento para atender a las circunstancias particulares de nuestros mayores”.

Desde noviembre, las sesiones han tratado la Carta de Derechos Digitales, la protección de datos personales, las garantías en la relación con la administración, la autonomía en la vida digital —incluido el uso de algoritmos, la transparencia y el derecho al olvido—, así como la seguridad digital, la desinformación y la participación y cultura en línea.

Cernada destaca la excelente acogida de la iniciativa: las personas mayores muestran un gran interés por la tecnología y agradecen conocer la protección jurídica de la que disponen. Una información que, llegado el caso, les permitirá exigir sus derechos cuando se vean vulnerados.

El ciclo forma parte de las actividades del Observatorio de Derechos Digitales, iniciativa público‑privada impulsada por Red.es, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, junto a 19 entidades comprometidas con la protección y divulgación de los derechos en el entorno digital.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.