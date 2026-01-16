Una de cada tres mujeres jóvenes sufre acoso digital en España

Una de cada tres mujeres jóvenes reconoce haber sufrido acoso digital en España. Así lo refleja la última macroencuesta de violencia contra la mujer elaborada por el Ministerio de Igualdad, que sitúa las redes sociales y las plataformas digitales como uno de los principales escenarios donde se reproducen conductas de control, intimidación y hostigamiento. Los expertos advierten de que no se trata de una violencia nueva, sino de la misma de siempre, ejercida ahora a través de otros canales con mayor capacidad de difusión.

La digitalización ha ampliado el alcance de estas conductas. Internet no olvida y el contenido ofensivo o vejatorio puede permanecer accesible durante años, multiplicando el impacto sobre las víctimas. La violencia machista encuentra así un altavoz que la normaliza y la hace visible de forma constante, incluso cuando la agresión directa ha cesado.

Falta de herramientas y marco legal

Uno de los principales obstáculos para combatir el acoso digital es la ausencia de una definición clara y unificada, también en el ámbito jurídico. Las especialistas señalan que existen pocos recursos específicos para abordar este tipo de violencia, lo que dificulta tanto la prevención como la respuesta institucional. La identificación del acoso en entornos digitales sigue siendo compleja, especialmente cuando se camufla bajo prácticas aparentemente normalizadas.

La encuesta constata que la tolerancia cero frente a la violencia machista está ampliamente asumida por la sociedad, pero también detecta diferencias generacionales. Entre los jóvenes, determinadas conductas de control aparecen más interiorizadas, lo que preocupa a los profesionales que trabajan en prevención.

Conductas normalizadas entre jóvenes

Por primera vez en varias generaciones, los estudios reflejan que una parte de la población joven considera aceptable controlar a la pareja o imponerle prohibiciones. Los expertos vinculan esta percepción con el aumento de las violencias sexuales y con una cultura digital en la que el control se ejerce de forma constante a través de mensajes, ubicaciones o redes sociales.

Estas prácticas, advierten, suelen ser el primer escalón de dinámicas de violencia más graves. El control digital se convierte así en una puerta de entrada a otras formas de maltrato, muchas veces invisibles en sus primeras fases.

Los datos de la macroencuesta subrayan la necesidad de reforzar la educación digital y afectiva desde edades tempranas, así como de dotar a las instituciones de herramientas claras para actuar frente al acoso en línea. La violencia contra las mujeres mantiene las mismas raíces, pero el entorno digital ha cambiado sus formas y su alcance.

