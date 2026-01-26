Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Redes sociales

La Comisión Europea investiga a la red social X por generar imágenes sexuales deepfake sin consentimiento

Bruselas ha abierto un expediente sancionador también por otros contendidos de Grok, la inteligencia artificial de esta red social.

El logo de Grok aparece en la pantalla de un smartphone, y al fondo, el logo de la red social 'X'

El logo de Grok aparece en la pantalla de un smartphone, y al fondo, el logo de la red social 'X'GTRES

Publicidad

La Comisión Europea ha abierto este lunes una investigación contra la red social X (antes Twitter), cuyo dueño es Elon Musk, por las imágenes sexuales deepfake generadas sin consentimiento por su inteligencia artificial, Grok, además de otros contenidos.

De esta manera, Bruselas ha abierto un expediente sancionador en el que no establece un plazo claro para la conclusión de esta, aunque se abordará como un tema "prioritario".

X permite que los usuarios pidan generación de imágenes sexualizadas

Este tema aborda concretamente el hecho de que la Inteligencia Artificial de X (Grok) permita a los usuarios de la plataforma, a través de sus herramientas de generación y edición de imágenes, pedir al mencionado Grok que genere imágenes de mujeres en bikinis o ropa reveladora con rostros de personas reales.

Las 27 naciones que forman el ejecutivo de la UE también se encuentran investigando si la red social ha hecho lo suficiente para contener los riesgos de difundir contenido ilegal, como "imágenes sexualmente explícitas manipuladas", las cuales además pueden contener también "material de abuso sexual infantil".

X se defiende

Ante estas investigaciones, un portavoz de la empresa destacó que la red social sigue "comprometida a hacer de X una plataforma segura para todos" y que tiene "tolerancia cero" con la explotación sexual infantil, la desnudez no consensuada y el contenido sexual no deseado.

En el otro lado se encuentra la versión de la Comisión Europea: "Los deepfakes sexuales no consensuados de mujeres y niños son una forma violenta e inaceptable de degradación", explicó Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la comisión. "Con esta investigación, determinaremos si X ha cumplido con sus obligaciones legales bajo la DSA, o si ha tratado los derechos de los ciudadanos europeos, incluidos los de mujeres y niños, como daños colaterales de su servicio", admitió Virkkunen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Qué puede, y qué no puede, predecir la inteligencia artificial en 2026?

Inteligencia Artificial

Publicidad

Tecnología

El logo de Grok aparece en la pantalla de un smartphone, y al fondo, el logo de la red social 'X'

La Comisión Europea investiga a la red social X por generar imágenes sexuales deepfake sin consentimiento

Adolescentes usando el móvil

La Generación Z reconoce que el scroll infinito en las redes sociales les genera tensión constante

Personas mayores usando el ordenador

La Universitat de València acerca los derechos digitales a las personas mayores

Teléfonos móviles
Acoso digital

Una de cada tres mujeres jóvenes sufre acoso digital en España

El logo de Grok aparece en la pantalla de un smartphone, y al fondo, el logo de la red social 'X'
Inteligencia Artificial

La Fiscalía investiga el uso de una IA de X por posibles contenidos sexuales con menores

Deepfake de Rosalía
Inteligencia Artificial

El Gobierno incluirá los "deepfakes" como vulneración al derecho al honor

Con esta ley, el Gobierno busca frenar la manipulación de imágenes y voces creadas con inteligencia artificial.

Zepo Intelligence cierra una ronda seed de casi 13 millones de euros para blindar a las organizaciones frente a ciberataques
Ciberseguridad

Zepo Intelligence cierra una ronda seed de 12,8 millones de euros para blindar a las organizaciones frente a ciberataques

Zepo introduce una nueva categoría en la industria: 'Agentic Social Intelligence Platform for the Workspace Security', diseñada para proteger a las organizaciones de los retos que presenta la Inteligencia Artificial.

A la izquierda, una bandera de Reino Unido, a la derecha, el logotipo de Grok, la IA de X

Reino Unido investiga a X por la creación de imágenes sexualizadas con su Inteligencia Artificial Grok

Salvan la pierna a un niño con un tumor óseo gracias a la tecnología 3D

Salvan la pierna a un niño con un tumor óseo gracias a la tecnología 3D

Piruleta musical

Piruletas con música, robots humanoides con IA y portátiles con pantallas enrollables, entre las novedades del CES de las Vegas

Publicidad