Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Inteligencia Artificial

El Gobierno incluirá los "deepfakes" como vulneración al derecho al honor

Con esta ley, el Gobierno busca frenar la manipulación de imágenes y voces creadas con inteligencia artificial.

Deepfake de Rosalía

El Gobierno incluirá los 'deepfakes' como vulneración al derecho al honor | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paz Bailón
Publicado:

Es muy probable que mientras haces scroll en alguna red social te topes con algunos de estos vídeos. Imágenes aparentemente auténticas, personas con gestos reales y precisión en el tono o la voz. Personas conocidas que aseguran darte un premio, haber seleccionado tu currículum o promocionan productos milagro.

Este tipo de contenidos, cada vez más frecuentes, se integran de forma casi imperceptible en el flujo constante de información digital, desdibujando la frontera entre lo verdadero y lo fabricado, pero son vídeos falsos, hechos con inteligencia artificial: Son deepfakes.

Objetivo: Frenar los deepfakes

El Gobierno pone ahora el foco en ellos. Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para incluir los deepfakes entre los delitos contra el honor. En el texto se recoge la obligación a influencers, medios y plataformas a rectificar cuando una persona lo solicite si se ha usado su imagen manipulada con inteligencia artificial.

Además, estos soportes tendrán que habilitar una vía para que se pueda reclamar fácilmente y habrá plazos para hacerlo: diez días en caso de los medios tradicionales y 20 en digitales. El objetivo de esta ley es frenar la manipulación de imágenes y voces creadas con inteligencia artificial. Eso sí, quedan fuera los vídeos hechos desde el humor.

Intentan estafar con estas herramientas

Hay muchos ejemplos: Georgina Rodríguez seleccionando currículums, Messi emprendiendo, Rosalía dando premios y nuestro presentador de la mañana, Manu Sánchez, informando sobre un producto milagro.

Todos esos vídeos que circulan por redes sociales han sido manipulados. ¿Cómo lo hacen? Utilizan el video original para modificar el mensaje clonando la voz con Inteligencia Artificial y cada vez hay más. "Se suplanta la voz, e incluso el físico. Podemos hacer que un vídeo o audio se pueda hacer pasar por cualquier persona que conozcamos", cuenta Miguel López, director general de Barracuda Networks en España.

Para el experto es necesaria una regulación pero reconoce que "aunque podamos determinar que ese vídeo es falso es posible que los daños a la imagen ya hayan tenido lugar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Tecnología antidrones en Cuenca: detección a kilómetros y aterrizajes forzosos demostrados

Dispara al dron para hacerlo aterrizar

Publicidad

Tecnología

Deepfake de Rosalía

El Gobierno incluirá los "deepfakes" como vulneración al derecho al honor

Zepo Intelligence cierra una ronda seed de casi 13 millones de euros para blindar a las organizaciones frente a ciberataques

Zepo Intelligence cierra una ronda seed de 12,8 millones de euros para blindar a las organizaciones frente a ciberataques

A la izquierda, una bandera de Reino Unido, a la derecha, el logotipo de Grok, la IA de X

Reino Unido investiga a X por la creación de imágenes sexualizadas con su Inteligencia Artificial Grok

Salvan la pierna a un niño con un tumor óseo gracias a la tecnología 3D
Tecnología

Salvan la pierna a un niño con un tumor óseo gracias a la tecnología 3D

Piruleta musical
CES de las Vegas

Piruletas con música, robots humanoides con IA y portátiles con pantallas enrollables, entre las novedades del CES de las Vegas

Inteligencia Artificial
IA

¿Qué puede, y qué no puede, predecir la inteligencia artificial en 2026?

La IA se atreve con todo: desde elecciones o apagones hasta el Mundial, pero los expertos advierten de sus límites y recuerdan que no puede anticipar el futuro.

Primer plano de la mano de un hombre utilizando su teléfono móvil
Tecnología

¿Tienes alguno de estos iPhone o Samsung? Cuidado, no tendrás Whatsapp a partir del 1 de enero

A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en muchos dispositivos Android e iOS.

La Gran Vía, en pleno apagón eléctrico

Lo más buscado en Google en 2025: la inteligencia artificial, el apagón y otras tendencias del año que termina

La Casa de los Gemelos

La Asociación de Usuarios de la Comunicación solicita el pronunciamiento de la CNMC sobre el reality 'La Casa de los Gemelos 2'

Imagen de archivo de Spotify

Filtran 86 millones de canciones de Spotify

Publicidad