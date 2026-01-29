Robots que te hacen las tareas de casa: la revolución doméstica ya está aquí

En un mundo cada vez más acelerado, los robots domésticos han dejado de ser una promesa de ciencia ficción para convertirse en una realidad cotidiana. Ya no tendrás que pelearte más con tu pareja para ver quién hace qué, porque las aspiradoras, los robots que friegan el suelo, los cortacéspedes inteligentes, e incluso los prototipos capaces de doblar la ropa o preparar la comida, están transformando la manera en la que las personas se relacionan con su hogar. La automatización del trabajo doméstico avanza a pasos firmes y promete cambiar hábitos, rutinas y prioridades.

Del lujo a lo cotidiano

Durante varios años, los robots de limpieza eran vistos como "utensilios de lujo o simples curiosidades tecnológicas". Sin embargo, la combinación de inteligencia artificial, con los sensores más precisos y con precios cada vez más accesibles, ha impulsado a su expansión masiva. Hoy, millones de hogares en todo el mundo utilizan los robots aspiradores que barren y friegan el suelo de la casa, evitan obstáculos y se programan desde el teléfono móvil. Algunos modelos incluso se aprenden las rutinas de sus usuarios para limpiar el suelo en los horarios más convenientes.

Además, la nueva generación de robots domésticos apunta a tareas más complejas. Existen dispositivos capaces de limpiar ventanas, vigilar la casa mientras los propietarios están fuera, o gestionar pequeños inventarios del hogar. En diferentes ferias tecnológicas, muchas empresas presentan brazos robóticos diseñados para ordenar objetos, lavar platos o doblar la ropa, siendo esta última una de las tareas más difíciles de automatizar por la variedad de formas y tejidos.

Robots que ayudan a las personas mayores

El impacto de estos avances va más allá de la comodidad y las tareas domésticas, ya que para personas mayores o con movilidad reducida, los robots representan una herramienta clave para que puedan mantener su independencia y mejorar su calidad de vida, reduciendo su esfuerzo físico, y convirtiéndose en su aliado para la inclusión y el bienestar.

Los contras de los robots

No obstante, el auge de los robots en el hogar también plantea desafíos: el primer problema es el coste elevado, que sigue siendo una barrera para muchos consumidores; por otro lado, la mayoría de ellos dependen de la conectividad a la electricidad o a Internet, cosa que abre los debates sobre privacidad y seguridad. Además, no todos los hogares están diseñados para la navegación autónoma de los robots.

Según datos de asociaciones tecnológicas, el uso de robots en el hogar ha crecido de forma significativa, especialmente en grandes ciudades. Muchas familias destacan el ahorro de tiempo como uno de los principales beneficios, ya que los robots permiten dedicar más horas al descanso, al ocio o a la vida familiar. Sin embargo, también surge la pregunta de si esta tecnología reforzará desigualdades entre quienes pueden acceder a ella y quienes no.

El hogar del futuro: un espacio compartido entre personas y robots

Pese a los retos, todo indica que los robots domésticos seguirán evolucionando y expandiéndose. Con la integración de asistentes de voz, aprendizaje automático y diseños cada vez más humanos, el hogar del futuro se perfila como un espacio compartido entre personas y máquinas. Lejos de reemplazar a los humanos, estos robots buscan convertirse en ayudantes silenciosos que hagan la vida diaria un poco más fácil.

Los españoles estarían dispuestos a invertir 460 euros

Según un informe de Grupo Mutua Propietarios, los consumidores "estarían dispuestos a invertir una media de 460 euros" en la adquisición de dispositivos tecnológicos para crear un hogar inteligente. Uno de cada cuatro españoles asegura que adquirirá al menos un aparato inteligente, "en un futuro próximo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.