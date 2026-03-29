Los anunciantes británicos en contra del contenido tóxico en redes sociales

Esta semana se ha producido una contundente sentencia contra las grandes tecnológicas. Un jurado en Los Ángeles, ha condenado a Google, propietaria de YouTube, y a Meta, matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, a pagar seis millones de dólares en una histórica demanda por adicción a las redes sociales. La sentencia determina que sus redes sociales fueron diseñadas para enganchar a los adolescentes, obviando el posible impacto en su salud mental. Casi al mismo tiempo se ha estrenado en el Reino Unido un documental "Molly contra las máquinas", cuenta la historia de Molly Russell, una adolescente de 14 años que se suicidó después de consumir en las redes sociales infinidad de contenido sobre autolesiones. El documental no se queda solo en la historia de la desgraciada Molly, también cuenta la lucha de su padre contra las compañías tecnológicas propietarias de los sitios que indujeron a su hija a quitarse la vida. Este documental ha provocado, que el Gobierno de Starmer anuncia abra una consulta nacional para recoger opiniones de ciudadanos, padres y jóvenes sobre el uso de redes sociales y tecnología.

Contenido tóxico

Los anunciantes que patrocinan estos contenidos se han sumado a la lucha contra estos perjuicios para los menores. Los primeros en movilizarse han sido los británicos y dicen que no quieren aparecer junto o cerca de contenido dañino, ni tampocomonetizarlo. Quieren conocer las políticas de las plataformas sobre qué contenido no permiten, y sobre todo, cómo esas plataformas están trabajando para detectarlo, borrarlo y prevenir que se siga publicando. Esta información les permitirá tomar sus propias e informadas decisiones sobre dónde poner su publicidad. Es esperable, que las Asociaciones publicitarias, también las españolas, se unan a esta iniciativa de sus colegas británicos. Pidiendo también a sus respectivos gobiernos que regulen la actuación de las grandes compañías tecnológicas.

La actuación de los países

Países como Australia, Indonesia, Malasia han prohibido el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, China ha impuesto un control infantil, en Europa las leyes están en trámite, algunos países como Francia o España más adelantados que otros como Alemania. En Estados Unidos no existe una ley federal, para todos los países el problema es la verificación de la edad. El problema para todas las naciones es la verificación de la edad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.