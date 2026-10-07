Un 53% de profesionales de comunicación integra la IA de forma generalizada, según un estudio

Dircom y Foro IA han presentado el informe 'El impacto de la IA en la Comunicación y los Asuntos Corporativos', un estudio que sitúa a los dircoms como colíderes de la gobernanza de la inteligencia artificial en las organizaciones.

Un liderazgo compartido

El informe sostiene que la expansión de la IA generativa abre una oportunidad para que los responsables de la Comunicación y Asuntos Corporativos refuercen su papel estratégico y también, compartan la gobernanza de la tecnología con otras funciones. Dicho informe, basado en una encuesta realizada a 230 profesionales de la comunicación, muestra que el liderazgo de la adopción de la IA en las organizaciones es mayoritariamente compartido.

El 84% de los encuestados asegura que en su empresa existe un liderazgo claramente definido en el que participan distintas funciones: Dirección General, Tecnología, Innovación, Comunicación, Legal y otras áreas.

Por otro lado, el 60% destaca que la Comunicación ya está involucrada en ese liderazgo. Es más, las compañías en las que la Comunicación participa presentan mejores resultados en madurez, preparación y gobernanza.

Joaquín Mouriz, presidente de Dircom, subraya que "la incorporación de la IA no puede abordarse solo como una transformación tecnológica", ya que "afecta a la reputación, la confianza, la cultura y la relación de las organizaciones con sus grupos de interés, ámbitos en los que la Comunicación tiene una responsabilidad y un conocimiento propios". Es por este motivo, por lo que "el dircom debe coliderar la gobernanza de la IA junto a Dirección General y Tecnología", ha asegurado Mouriz.

La 'trampa de la productividad'

Ese proceso de liderazgo se produce en un contexto en el que la IA generativa ya ha entrado de lleno en el trabajo de los departamentos de Comunicación. El 87% de los profesionales encuestados ya ha superado la fase de exploración y el 53% tiene integrada la IA generativa en varios procesos o de forma generalizada.

Sin embargo, el uso se concentra en tareas operativas. El 89% de la muestra emplea la IA generativa para producir contenidos, mientras que áreas con mayor componente estratégico, como inteligencia y escucha, medición o gestión de riesgos y crisis, presentan niveles de desarrollo inferiores.

El informe describe ese estancamiento como la 'trampa de la productividad': el riesgo de convertir los primeros beneficios operativos en el límite de lo que las organizaciones esperan de la tecnología.

Fernando Polo, presidente de Foro IA, resume el planteamiento en la idea de 'humanidad aumentada', es decir, amplificar capacidades sin sustituir el criterio, la confianza y la responsabilidad.