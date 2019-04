La investigación se centra en si los detenidos en Algeciras sabían que a quienes agredían eran guardias civiles

La Policía Nacional ha detenido ya a siete personas por su implicación en una agresión a nueve agentes de la Guardia Civil en Algeciras.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, cuando más de 40 personas rodearon y agredieron a nueve agentes del Grupo de Acción Rápida fuera de servicio en Algeciras.

Todo ocurrió cuando los agentes salieron de comer en un restaurante disfrutando de su domingo libre. Al ir a por sus vehículos, se encontraron con varias personas que celebraban una comunión y que les cortaron el paso, comenzaron a insultarles y a agredirles.

Respecto a lo ocurrido allí, hay varias versiones pues el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dice que los agentes no se identificaron y que por tanto no pudieron ser atacados por su condición de guardias civiles. "Me explicaron las circunstancias. Cuando todo se origina nadie sabe que eran guardias civiles", explica Zoido.

Sin embargo, los agentes aseguran que se identificaron como tal y que así trataron de calmar los ánimos pero que la violencia del grupo aumentó y que fue entonces cuando comenzaron a tirarles piedras, adoquines e incluso ladrillos.

Este es un punto clave de la investigación porque uno de los delitos de los que se acusa a los detenidos es de atentado contra la autoridad junto con el de desorden público.

Por el momento, la investigación no ha podido determinar si los agresores sabían de antemano que se enfrentaban a agentes de la Guardia Civil y todavía no se conoce el origen de la trifulca.

Luis Esteban, comisario de la Policía Nacional de Algeciras señala que "No sabemos si realmente la discusión fue provocada por el estado etílico y de consumo de otras sustancias por parte de los agresores o si por el contrario, buscan el provocar la agresión a los agentes por su condición de agentes de la autoridad".

Por su parte, los familiares de los arrestados han asegurado que "nunca se identificaron, si hubieran enseñado la placa les invitábamos a una copa".