El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que los análisis de las pruebas PCR realizadas en A Mariña (Lugo) determinan que hay "una pequeña regresión" en los contagios del rebrote de coronavirus, ya que de las últimas pruebas realizadas han resultado positivas "el 4,5 %" cuando hace tres días eran el "20,5 por ciento", aunque ha insistido en pedir cautela y prudencia.

Los positivos, en casa el domingo

Núñez Feijóo ha destacado que los municipios de Burela, Foz y también Xove, tres de los catorce que componen la comarca de A Mariña (Lugo), concentran 108 de los 121 casos activos por el brote de covid-19 que ha obligado a establecer restricciones de movimiento y aforos durante cinco días, y ha vuelto a recomendar a los positivos que no acudan a votar el domingo. Por este motivo, la Xunta decidirá en dos o tres días si aplica las medidas de restricción de movimiento y aforos de forma selectiva, ya que en otros seis municipios hay 13 casos en total y en los cinco restantes no hay ninguno, ha señalado Núñez Feijoo tras reunirse con el comité clínico, acompañado por el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña.

El presidente gallego ha indicado que de las 942 personas en seguimiento, que no han dado positivo pero se les ha recomendado que guarden cuarentena, 279 han concluido este periodo, por lo que ya no tienen ningún tipo de restricción. Ha insistido en que únicamente a las personas que hayan dado positivo, los 121 casos "hasta el momento", se les recomienda "por prudencia" que no acudan a votar, un derecho fundamental que está "garantizado" para el resto de ciudadanos, incluidos aquellos que estén en cuarentena el día de las elecciones si han dado negativo.

"No meter miedo"

Ha equiparado la situación de los 121 casos positivos hasta el momento con la de las personas que ingresen por cualquier otra patología en un hospital, que tampoco podrán votar si no lo hubiesen hecho previamente por correo. Por este motivo ha pedido a los partidos de la oposición que sean "responsables" y no metan "miedo a la gente", ya que ir a votar el próximo domingo será "totalmente seguro". El presidente gallego ha explicado que en las próximas 48 o 72 horas la Xunta, asesorada por el comité clínico, tomará una decisión entre los tres escenarios que baraja. El primero de ellos, ha dicho, sería seguir igual, con la restricción de movimientos y límite de aforos al 50 % en establecimientos si el número de casos fuese similar al actual.

Otros escenarios

El segundo escenario, si hay un empeoramiento, implicaría la aprobación de nuevas restricciones tanto en horarios, como en aforos, como en actividades permitidas; y un tercer escenario, en caso de mejora, supondría "abrir una fase de transición" para volver a la misma situación que el resto de Galicia. Para tomar esta decisión, ha continuado Núñez Feijóo, los rastreadores deberán comunicar si hay dudas de que pueda haber transmisión comunitaria, sin control, y también si es posible aplicar medidas de forma selectiva, por municipios. Núñez Feijóo ha explicado que así estaba ya establecido en el protocolo y que esa guía del comité clínico es la que está aplicando el Gobierno gallego.

En el conjunto de Galicia "hay razones para la tranquilidad", ha asegurado Núñez Feijóo, que ha insistido en que hace semanas que no hay pacientes en las UCI y que tampoco ha habido fallecidos por esta causa desde el 10 de junio, una situación que ha dicho que firmaría "dentro de un año" En su intervención ha apelado a la "responsabilidad individual" de cada ciudadano y los ha animado a hacerse las siguientes preguntas: "¿Somos suficientemente precavidos en el trabajo? ¿Al ver a la familia? ¿Recordamos las medidas de prevención cuando quedamos con amigos?. Son preguntas que hay que hacerse cada día y en cada momento, ha insistido Núñez Feijóo, ya que de una respuesta adecuada depende "evitar contagios" y "no volver atrás". En su intervención ha agradecido la colaboración del Gobierno central, a través de la Guardia Civil, que controla las restricciones de movimiento establecidas, así como de los alcaldes de las localidades afectadas, con quienes ha dicho que "habla todos los días" y hay una comunicación "transparente".