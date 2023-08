Vuelve la tensión a la Bahía de Algeciras: Pescadores españoles denuncian el acoso de las patrulleras gibraltareñas

Este miércoles, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Conil/La Atunara (OPP72), Nicolás Fernández, ha hecho una denuncia pública en el que ha anunciado que se han producido nuevos acosos por parte de las patrulleras de Gibraltar a barcos pesqueros españoles. Del mismo modo, ha exigido al gobierno de España y del Peñón que se reúnan para marcar los límites de las aguas en las que pueden trabajar los barcos españoles.

Este era el pan de cada día que viven los pesqueros nacionales ya que no es la primera vez que nuestros pesqueros denuncian el acoso de las patrullas de Gibraltar. Y es que resulta imposible faenar mientras se está rodeado de patrulleras gibraltareñas. En el vídeo que acompaña a esta noticia se puede observar como el pescador protagonista de la historia denuncia que la policía del peñón no le deja trabajar en las aguas que se supone que son españolas.

Esta situación no es nueva

Esta situación se viene sucediendo desde hace muchos años atrás, es por eso que el alcalde de Algeciras ha pedido al Gobierno que actúe para evitar este tipo de situaciones, y se reúna con el gobierno del Peñón para que se puedan establecer los límites de las aguas y los pesqueros españoles puedan faenar sin ningún problema y sin que reciban el acoso de las patrulleras gibraltareñas.

Hace unos días se produjo un caso muy similar a este. El patrón de un pesquero español denunciaba el acoso constante que recibía para que se fuese de ese caladero que está situado en aguas internacionales y que es uno de los más ricos que hay.

Reivindicaciones para que se pueda pescar de forma legal

Esta presión la sufren muchos pescadores, por lo que se reivindica que en en esas aguas se pueda pescar de forma legal después de las acusaciones que está lanzando el Gobierno de Gibraltar.

El gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Conil/La Atunara (OPP72), Nicolás Fernández, ha asegurado en unas declaraciones a Europa Press: "En nombre del sector pesquero no vamos a parar, que lo sepa el Gobierno claramente que no vamos a parar hasta que no se solvente cuáles son las aguas y hasta dónde pueden llegar los pescadores", ha explicado.

"Deje de presionar y hostigar"

El alcalde de Algeciras y senador del PP por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ya ha demandado al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, que "deje de presionar y hostigar"a las embarcaciones españolas que estén faenando y "respete"el derecho internacional.