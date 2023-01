Vivir en una residencia, un infierno para nuestros abuelos

Padecer úlceras, desnutrición o que no tengan médicos para atenderlos son algunas de las cosas que tienen que sufrir nuestros mayores cuando se mudan a una residencia. Menús no equilibrados, sin platos especiales para patologías como la diabetes o incluso dejar a varios abuelos sin comer durante horas hasta el punto de provocarles desmayos.

Ester Pascual, miembro Junta Directiva Recova, cuenta cómo la primera vez que fue a ayudar a su madre se sorprendió porque había ancianos a los que acostaban sin cenar. Según la propia Ester su madre llegó a perder 30 kilos en 18 meses.

Los propios residentes denuncian que la comida está en mal estado o mal cocinada y que no pueden quejarse porque, entonces, se quedan son comer nada.

Tomás, de 82 años, vive con su mujer en una residencia. Él es completamente autónomo, pero su mujer no. Por eso decidieron mudarse y dejar su casa familiar. Al llegar se dieron cuenta que no estaban bien atendidos. De hecho, Tomás hace la compra y cocina todos los días para él y para su esposa. A pesar de estar pagando el centro se ve obligado a hacerlo porque, dice, no están bien alimentados.

"Una cárcel sin verjas"

Los datos son demoledores, la desnutrición de las personas que viven en residencias es de entre el 28 y el 56%.

Una de las trabajadoras de las residencia Mi Casa, denuncia las situaciones de maltrato que sufren los abuelos: "Se cayó un señor, se abrió una ceja, llamamos a la ambulancia, la ambulancia estaba en camino y la persona que estaba responsable llamó de nuevo y les dijo que no mandaran a la ambulancia, que el señor estaba perfectamente", relata.

Los mayores califican que vivir en algunas residencias es como estar en "una cárcel sin verjas".

Un problema a nivel nacional que desde Antena 3 se quiere denunciar para que las administraciones pongan soluciones y no jueguen con la salud y el bienestar de nuestros mayores por ahorrar unos euros.

