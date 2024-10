Fátima Ocampo, entrenadora del primer agente perruno de palleiro: "Me hacía ilusión meter a un perro gallego en la Guardia Civil"

Lo habitual en los cuerpos de seguridad es ver a pastores belgas malinois o pastores alemanes realizando búsquedas de cuerpos, de sustancias tóxicas, explosivos o drogas. Sin embargo, hay guías de perros, que son los profesionales de la Guardia Civil encargados de entrenar a estos animales, que se han aventurado y han apostado por entrenar, por ejemplo, a borde collies, perros ágiles pero poco comunes en estas funciones.

Fátima Ocampo se ha sumado a esta lucha de no centrarse únicamente en las razas tradicionales para aprovechar el increíble potencial de otros perros. Ha entrenado a su fiel compañera Bica, la primera perra de la raza gallega 'can de palleiro' que trabaja en un cuerpo de seguridad de todo el Estado español. Bica se dedicará a la búsqueda de desaparecidos en grandes áreas, una labor que requiere mucha habilidad.

Un compromiso personal de la gallega

Fátima es guía de perros desde el año 2021 y forma parte del Grupo Cinológico de Seguridad y Rescate de la Zona Galicia, que se encuentra en Ourense. Decidió coger a Bica por una razón profundamente emocional: "Me hacía ilusión meter a un perro gallego en la Guardia Civil", dice con orgullo. Además, contaba con los ánimos y el respaldo de un compañero, que la alentó a hacerse cargo de la cachorra y a entrenarla con dedicación para el cuerpo.

Así, la gallega quiso salirse de las razas habituales, que reconoce que son las más fáciles de entrenar porque, de hecho, considera que "los adiestramientos están casi pensados para ellos". "Fue un reto personal", comenta, de modo que Fátima quiso demostrar que "si eres un buen guía, no solo valen determinadas razas". Reconoce que no todas las razas de perros serían adecuadas para el trabajo que realiza Bica, pues por ejemplo, la fisionomía de un bulldog no permitiría obtener unos buenos resultados en una búsqueda de desaparecidos en grandes áreas. Sin embargo, la raza de palleiro, señala con convicción, "tiene mucha movilidad y resistencia".

Ahora, Bica, que tiene un nombre muy representativo de un postre gallego, ha aprobado la prueba a sus casi dos años y ya forma parte oficialmente de la Guardia Civil. Junto a Fátima, se dedicará a buscar desaparecidos en grandes áreas, pues pertenece al grupo de Seguridad y Rescate de Galicia, cuya labor se suele desarrollar en montes y zonas rurales. Este año, por ejemplo, también ha estado en Algeciras, para ayudar a la búsqueda de personas ocultas en camiones.

Para llegar hasta aquí, la pareja lleva un tiempo considerable de entrenamientos, siempre adaptados a las necesidades específicas de Bica. "Hay que ir de menos a más", explica la guía. "Hay que ser constantes y tienen que hacer ejercicios todos los días", cuenta Fátima. Tiene claro lo que más le ha costado entrenar con Bica: "No tiene mucho instinto de coger una presa". De este modo, focalizó parte de su esfuerzo y atención en desarrollar esta habilidad.

Una historia que quizás marque un precedente y abra las puertas a nuevas razas de perros en los cuerpos de seguridad. De momento, a Bica le quedan muchos años de servicio por delante.

