La Guardia Civil detiene a un hombre e investigan la muerte de su madre por presunto abandono en Asturias

La Guardia Civil ha abierto una investigación a raíz de la muerte de una mujer de edad avanzada en Infiesto, cuyo cadáver fue encontrado en la tarde de ayer, Día de Navidad, y ha detenido a su hijo como presunto autor de un delito de abandono ante las obligaciones familiares y atentado a agentes de la autoridad, respecto a los sanitarios que acudieron al domicilio.

El informe de la autopsia, llevado a cabo en el Instituto de Medicina Legal de Asturias, ha concretado que la víctima murió por causas naturales, aunque la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo mantiene abierta la investigación, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

Agredió a uno de los sanitarios

Se desconoce la identidad del detenido y cuánto tiempo pasó sola la mujer fallecida. Sin embargo, los agentes que se encargan de la investigación han confirmado que las condiciones en las que se encontraba la vivienda eran de abandono, y que su hijo no quiso llamar a los servicios de emergencia. Cuando los sanitarios llegaron al domicilio, el hijo de la fallecida se encontraba muy nervioso, llegando a agredir incluso a uno de los médicos.

Detención en Leganés en el día de Navidad

La Policía Nacional detuvo ayer, el día de Navidad, a un hombre de 49 años en Leganés como presunto autor de la muerte de su hermano, de 53. La víctima fue localizada con varias heridas de arma blanca después de que los vecinos de la zona avisaran a las autoridades de una gran discusión en el interior de una vivienda.

Los hechos ocurrieron sobre las 15:00 horas del pasado 25 de diciembre, cuando el 091 recibió la llamada, lo que causó que inmediatamente se personaran en el domicilio agentes de Seguridad Ciudadana, donde hallaron a la víctima con varias heridas de arma blanca y sin signos aparentes de vida, constatando los servicios sanitarios su fallecimiento.