La Guardia Civil detiene a un hombre e investigan la muerte de su madre por presunto abandono en Asturias

Los agentes de la Guardia Civil confirman que las condiciones en las que se encontraba la vivienda eran de abandono.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficialEuropa Press

Alejandro Lorente
Publicado:

La Guardia Civil ha abierto una investigación a raíz de la muerte de una mujer de edad avanzada en Infiesto, cuyo cadáver fue encontrado en la tarde de ayer, Día de Navidad, y ha detenido a su hijo como presunto autor de un delito de abandono ante las obligaciones familiares y atentado a agentes de la autoridad, respecto a los sanitarios que acudieron al domicilio.

El informe de la autopsia, llevado a cabo en el Instituto de Medicina Legal de Asturias, ha concretado que la víctima murió por causas naturales, aunque la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo mantiene abierta la investigación, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

Agredió a uno de los sanitarios

Se desconoce la identidad del detenido y cuánto tiempo pasó sola la mujer fallecida. Sin embargo, los agentes que se encargan de la investigación han confirmado que las condiciones en las que se encontraba la vivienda eran de abandono, y que su hijo no quiso llamar a los servicios de emergencia. Cuando los sanitarios llegaron al domicilio, el hijo de la fallecida se encontraba muy nervioso, llegando a agredir incluso a uno de los médicos.

Aunque el informe de la autopsia, procedente del Instituto de Medicina Legal de Asturias, informase de que la mujer perdió por causas naturales, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo mantiene abierta la investigación, según han confirmado Europa Press fuentes de la Benemérita.

