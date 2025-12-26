El 2025, a punto de cerrar el año con 1.088 muertos en carreteras

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el 2025 está cerca de cerrar su año con 1.088 fallecidos. Esta cifra viene tomada desde 1 de enero hasta el 17 de diciembre de 2025. Dicho dato se corresponde a un 2% menoscon respecto al mismo periodo que el año 2024.

De esta forma, la DGT ha adelantado la cifras de siniestros viales mortales y fallecidos en carretera a 24 horas en vías interurbanas.

Hasta 217 personas han perdido la vida en 2025 en carreteras andaluzas

Si examinamos cifras por comunidades autónomas, Andalucía presenta el mayor número de fallecimientos con 217, un 3% con respecto al mismo periodo estudiado en 2024.

Le siguen Cataluña con 138 muertos, comunidad que presenta un incremento del 7%; Castilla y León (106) que baja su cifra en un 16% y Galicia con 93 fallecimientos, aumentando su cifra en seis víctimas mortales comparándolo con el mismo periodo el año pasado.

Por detrás de estas comunidades se encuentran Comunitat Valenciana (92), Castilla- La Mancha (67), la Comunidad de Madrid (59), Canarias (51), Aragón (45), Extremadura (39), Murcia (33), Navarra (33), País Vasco (32), Islas Baleares (31), Principado de Asturias (27), Cantabria (14) y La Rioja (11).

En cambio, Ceuta y Melilla se constituyen como las únicas autonomías donde no cuentan con fallecidos en vías interurbanas.

Casi mil siniestros en carretera

En lo que respecta al número de siniestros, se ha tomado nota de 998 a lo largo de este año. Un número que prácticamente se mantiene igual con respecto al año pasado (999).

Al igual que en los registros de fallecidos en carretera, Andalucía con 191, Cataluña (130), Castilla y León (94) y Comunidad Valenciana (85) lideran en número de siniestros mortales.

La baliza v16, la gran novedad del 2026

Con el nuevo año llegan nuevos cambios para la seguridad vial en carretera. A partir del 1 de enero de 2026, los conductores tendrán que reemplazar los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro por el dispositivo V16. Esta medida llega para combatir" "el riesgo de atropello y la gravedad de las consecuencias" y evitar males mayores cuando hemos tenido que colocar y montar triángulos (a una distancia de 50 metros visibles a 100 metros).

La baliza V16 se constituye como un dispositivo de preseñalización de peligro que sustituye a los triángulos de emergencia. Esta herramienta avisa a los conductores por una luz que el vehículo está detenido. Además, indica la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 para su información en tiempo real.

Por su parte, la DGT estudiaría una posible modificación de las etiquetas medioambientes de cara al 2026, aunque, de momento, no pasan de ser especulaciones.

