El menor asesinado en Vallecas en Nochebuena habría tratado de defender a su novia

Izan habría tratado de defender a su novia en una pelea en la que otros dos chicos presuntamente usaron una navaja para apuñalar al menor.

Imagen de archivo de un agente de la Policía NacionalEuropa Press

Alejandro Lorente
Publicado:

El joven de 17 años que murió la pasa noche del 24 de diciembre debido a las heridas provocadas por un arma blanca, habría intentado defender a su novia. La pareja se encontraba en la Calle de la Lagartera, en el distrito de Vallecas. En aquel lugar, otros dos chicos que se cruzaron con ellos se acercaron a la joven.

Cuando la víctima acudió a defenderla, empezaron una pelea que concluyó en un final mortal. Los otros dos jóvenes supuestamente habrían empleado una navaja para después clavársela en repetidas ocasiones, según informan medios como 'El Español'. Además, algunos vecinos de la zona que fueron testigos de lo que sucedió aquella noche, han señalado que "tras ser apuñalado, se cayó al suelo y se golpeó con una barandilla de hierro. Intentó levantarse para huir, pero se volvió a caer".

La novia de Izan, el menor que perdió la vida durante la pelea, pidió a gritos auxilio, mientras los agresores se quedaron paralizados al contemplar la escena y salieron corriendo. Hasta el lugar en el que transcurrieron los hechos acudieron los servicios de emergencia del Samur. Entonces, encontraron al menor en parada cardiorrespiratoria tras la puñalada que recibió en el hemitórax izquierdo.

Los agentes de Policía fueron los encargados de practicarle las maniobras de RCP hasta que llegaron los sanitarios, quienes realizaron una toracotomía para tratar de abrir el tórax y así aliviar la presión y poder bombear el corazón directamente. A pesar de estas intervenciones, fue imposible salvarle la vida.

La Policía Nacional abre una investigación

Además de su novia, un familiar de la víctima acudió hasta el lugar donde se produjo la agresión, y tras su muerte, tuvo que ser atendido por una psicóloga del servicio de emergencias, ya que la escena que vivieron y la confirmación de su muerte, fue un momento impactante para los afectados. Tras haber atendido al joven y recabar las pruebas necesarias, los agentes abrieron una investigación y crearon un dispositivo de búsqueda y captura de los autores del asesinato, gracias a la descripción que les compartió la joven.

La Policía Nacional envió un dispositivo especial que utilizaron para localizar, momentos después, a uno de los jóvenes que participó en la pelea por la que Izan perdió la vida. Se encontraba próximo al lugar, pero sin su otro compañero, a quien encontraron en la Comisaría de Vallecas y allí mismo fue detenido. El joven es español de 19 años y el otro es un chico venezolano de 21. Ahora, todas las investigaciones intentan averiguar si este suceso pudiese estar relacionado con una pelea de 'bandas juveniles'.

