"Welcome to the jungle", la peligrosa moda de los scooters eléctricos en el sur de Tenerife

En dirección contraria, con vehículos inapropiados y sin control. Denuncian imprudencias de un grupo de turistas que circulan por carreteras del sur de Tenerife.

Gracia López
Publicado:

A los ya más que habituales problemas de tráfico en las carreteras de Tenerife hay que sumar en algunas zonas, imprudencias que pueden ser muy peligrosas. Hablamos de una situación que denuncia un usuario de redes sociales provocada por los scooters eléctricos que abundan en las zonas turísticas del sur de Tenerife como Los Cristianos y Las Américas.

@andreykrivashov fue testigo de una de estas imprudencias ocurrida en uno de los accesos más concurridos a la localidad de Los Cristianos. Varios de estos vehículos, conducidos por turistas, circulan por la rotonda, invaden la carretera circulando entre los coches y llegan incluso a hacerlo en sentido contrario. En un momento determinado invaden la mediana para cruzar al otro lado de la vía. Uno de los vehículos se queda atascado en los jardines que separan dos carriles. Lo hacen con dos personas sobre el cada uno de estos scooters y a gran velocidad. Alarmado por esta situación, este usuario titula el vídeo como "Welcome to the jungle, welcome to Tenerife!" haciendo una crítica a la situación de indefensión en la que se ven los vecinos de la zona al tener que convivir con estas situaciones casi a diario.

Así son las scooters

Estos vehículos eléctricos están concebidos para circular por las zonas peatonales. Están pensados para personas mayores y con movilidad reducida. En el sur de Tenerife abundan las empresas donde poder alquilarlos y poder recorrer con facilidad los paseos marítimos ya que la normativa actual permite que se circule con ellos por las zonas peatonales.

El problema viene cuando hacen un uso indebido de ellos y ocurre principalmente con turistas sin escrúpulos envalentonados en ocasiones por el consumo excesivo de alcohol. De manera que se han convertido en un elemento más de ocio.

No es la primera vez que vecinos y empresarios de la zona han pedido a las instituciones locales que pongan límites al alquiler de estos vehículos por los problemas que están ocasionando a la pacificación convivencia en las zonas turistas del sur de la isla de Tenerife.

