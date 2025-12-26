Riesgo de atragantamiento en bebés: Peligro por los botones de esta camisa

La Unión Europea ha emitido una alerta a través de su sistema de información Rapex, advirtiendo sobre el riesgo de atragantamiento asociado a una camisa de bebé. El producto en cuestión es una prenda de manga corta y una funda de pañal destinada a bebés de hasta 12 meses. El peligro se encuentra en los pequeños botones de la camisa, que podrían desprenderse con facilidad, presentando un riesgo si el bebé los lleva a la boca.

El sistema Rapex ha informado que, tras detectar el problema, se ha procedido a la retirada del producto del mercado y a la prohibición de su comercialización. Esta acción cumple con las normativas de seguridad europeas que exigen que los productos textiles cumplan con los estándares establecidos, especialmente cuando se trata de ropa destinada a niños pequeños.

¿Qué producto es el afectado?

El producto retirado del mercado es de la marca Babidu, según Facua, una empresa textil ubicada en la Comunidad Valenciana. La camisa afectada es a cuadros azul y blanca, y se comercializaba junto con una funda de pañal para bebés. El riesgo de atragantamiento se debe a los pequeños botones presentes en la camisa, los cuales podrían soltarse fácilmente, lo que representa un peligro para los bebés si los tocan o intentan llevarlos a la boca.

La empresa ha recibido la notificación de la alerta y, como parte de la medida, se ha prohibido la venta de este producto en toda la Unión Europea. Este tipo de prenda no cumple con el Reglamento (UE) 1007/2011, que establece los requisitos de seguridad para los productos textiles, especialmente aquellos dirigidos a menores.

Otros objetos de riesgo para los bebés

Además de los botones en la ropa, muchos otros objetos del hogar pueden representar un riesgo de atragantamiento para los bebés. Entre los más comunes se encuentran los juguetes pequeños, cuyos componentes pueden desprenderse o ser lo suficientemente pequeños para que los bebés los ingieran. También son peligrosos las cuerdas o hilos, como los cordones de sudaderas, que podrían soltarse fácilmente, así como monedas y pequeñas piezas de plástico que el bebé puede tragar accidentalmente.

Además, hay ciertos alimentos no adecuados para bebés, como uvas enteras, zanahorias crudas o nueces, ya que pueden causar atragantamientos si no se cortan en trozos pequeños.