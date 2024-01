VÍDEO: Un conductor desorientado circula en sentido contrario por una bajada de azúcar en Tenerife

Un conductor ha sido cazado mientras circulaba en sentido contrario con las luces apagadas por una rotonda, paralizando todo el tráfico y generando un gran atasco. En las imágenes se puede apreciar la imprudencia de este conductor.

El vídeo ya se ha viralizado en redes sociales. Los testigos dicen que ha dado así unas 10 vueltas en esa rotonda de la localidad Las Chafiras, en Tenerife. Rápidamente llamaron a la Policía para que controlaran la situación y reestableciera el tráfico.

Cuando los agentes se personaron en el lugar procedieron a inmovilizar el vehículo y detener al hombre. Pero atención, al parecer, es diabético y se había desorientado tras una bajada de azúcar. Ha dado negativo en alcohol y drogas.

El conductor se desorientó

En un principio, el conductor se desorientó tras salir de trabajar por la zona. Tenía un bajo porcentaje de azúcar en sangre, por su condición de diabetes, y se desubicó.

La diabetes es una enfermedad crónica de larga duración que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. El cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar -también llamada glucosa- y los libera en el torrente sanguíneo. Con diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce.

Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada cantidad azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.