Encuentran a una mujer muerta con signos de violencia en una vivienda de Lloret de Mar (Girona)

Los Mossos d'Esquadra están investigando la muerte violenta de una mujer en una vivienda de Lloret de Mar, en la provincia de Girona. Según ha informado la policía catalana, el aviso se recibió este jueves alrededor de las 11:30 horas, cuando la Policía Local alertó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un céntrico piso de uso turístico de la localidad, según fuentes cercanas.

Esta mañana, el gestor de unos apartamentos turísticos ubicados en un edificio del número 16 de la calle Sant Bartomeu, muy cerca del Ayuntamiento de Lloret de Mar, ha ido a uno de los pisos turísticos a hacer el 'check out', -la salida de la gente que se había hospedado allí-, y ha encontrado a una mujer muerta con signos de violencia.

Una patrulla de los Mossos se desplazó al lugar y confirmó que efectivamente, la mujer presentaba signos de violencia, por lo que se activó de inmediato la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y localizar al autor o autores del crimen.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona se ha hecho cargo del caso, que está siendo coordinado por el Juzgado de Instrucción de Blanes, que ha decretado el secreto de las actuaciones. Los investigadores han llevado a cabo la Inspección Ocular Técnico Policial (IOTP) del escenario del crimen y han recogido todas las pruebas o indicios que pudieran aportar información para localizar al autor de los hechos.

Además, han interrogado a la persona que ha encontrado el cadáver para saber la identidad de las personas que se alojaban en el piso y si podían tener algo que ver tanto con la víctima como con el homicida. Unas horas después, han detenido a un hombre por su presunta relación con el crimen. El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Girona, donde los forenses realizarán la autopsia en las próximas horas.

El Ayuntamiento de Lloret de Mar ha convocado para mañana a mediodía en la Plaça de la Vila, frente al edificio consistorial, un minuto de silencio para mostrar su rechazo por la muerte violenta de una mujer en el municipio. Por el momento, se desconoce si la muerte podría tratarse de un crimen machista. Si ese fuera el caso, se vuelve a poner de relieve la violencia de género en el país y la necesidad de medidas de prevención para las víctimas.

Nueva directriz operativa durante el verano

El Ministerio del Interior ordenó el pasado mes de junio intensificar las medidas de protección a las víctimas de violencia de género tras confirmarse seis asesinatos machistas solo en el mes de junio.

De esta manera, la Secretaría de Estado de Seguridad emitió una nueva directriz operativa, fechada el 23 de junio, que obliga a los cuerpos policiales adscritos al Sistema VioGén 2 a reforzar la protección durante los meses de verano. La instrucción estará vigente hasta el 14 de septiembre, un período considerado de alto riesgo por el aumento histórico de incidentes de violencia de género.

