Juzgan a una agente de la Guardia Civil por usar un chaleco antibalas adaptado al cuerpo femenino que ella misma se compró

Una agente de la Guardia Civil de Salamanca que se negó a quitarse su chaleco antibalas particular y a ponerse uno oficial que no se adaptaba a su anatomía ha declarado ante el juez militar que instruye el caso de insubordinación.



La agente A.S., que se enfrenta a una pena máxima de seis años de prisión, ha llegado en compañía de su abogado y una representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a las puertas del juzgado militar. Allí ha defendido su "derecho a decidir qué chaleco utilizar ante la falta de chalecos oficiales con las formas propias de la mujer", ha explicado la vocal del consejo civil de la AUGC, Pilar Villacorta.

La representante de la asociación, ha dicho que "este caso particular no es más que un exponente de la falta de integración de las mujeres en el Instituto Armado, pues estos casos suelen estar reglados por el régimen disciplinario de la Guardia Civil, que es el más duro de todos los funcionarios públicos del Estado y no por el código penal militar, como en este caso".



La representante de la asociación ha explicado que todos estos problemas se solventarían si a todos los guardias civiles se les proporcionara un "chaleco adecuado a su anatomía" nada más salir de la academia, ya que "otros cuerpos, como el de Policía", ya contemplan los chalecos femeninos de "hasta siete tallas".