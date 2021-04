Un total de 1.800 pueblos y pedanías de España tienen solo un habitante

En España son muchas las zonas que han quedado despobladas. Sin embargo, a lo largo de toda la geografía española existen un total de 1.8000 núcleos poblacionales con un único morador.

Este estilo de vida solitario destaca en el centro y el norte de la Península, especialmente en zonas rurales y de montaña. Antena 3 Noticias ha podido hablar con el único habitante de Ferreiros, en A Coruña (Galicia, España), Francisco.

Vive completamente solo "desde que murieron mis padres hace diez años", rodeado de verde y junto a sus animales que son su única compañía en los más de 20 kilómetros que separan su vivienda del centro de Santiago de Compostela, cuenta el hombre.

Según ha explicado, es consciente de que "cuando no pueda hacer nada, si no me cuidan aquí" tendrá que abandonar el pueblo.

Desde el castillo de Alba denuncian la situación de muchos pueblos

En el Castillo de Alba, localidad española del municipio de Losacino, en Zamora, viven únicamente dos personas, quienes a golpe de tambor y campana han denunciado la situación de despoblación que sufren muchas pedanías y pueblos españoles.

Una iniciativa grabada a vista de dron con ambos protagonistas en el campanario del castillo, que regala una impresionante instantánea con la que tratan de recordar el poder y la belleza de las zonas rurales del país.